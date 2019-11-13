Проверь, есть ли у тебя симптомы преддиабета

Каждый 3-ий взрослый в мире в ближайшие годы рискует заболеть диабетом, и 90% из них действительно это сделают. Чтобы предотвратить опасное заболевание, важно успеть поймать его на стадии преддиабета, а значит обратить внимание на «тревожные звоночки». Эндокринолог рассказывает, что такое преддиабет.
Набор веса
Люди с ожирением находятся в группе риска, особенно если лишний жир скапливается вокруг талии.
Проблемы с кожей
Часто проблемы возникают на плечах и спине – появление небольших фибром. Также стоит насторожится, если цвет лица изменился не в лучшую сторону.
Слишком много сладкого
Если уже много лет ваш рацион состоит по большей части из простых углеводов – сахара, риса, хлеба, макарон, сладких фруктов, то вы в зоне повышенного риска.
Поликистоз и проблемы с сахаром в прошлом
Это чисто женские признаки. Поликистоз яичников свидетельствует о гормональном нарушении, которое также может привести к диабету, а высокий сахар во время беременности о том, что проблема в любой момент может вернуться.
Если вы обнаружили у себя эти признаки, обязательно сдайте анализ на уровень сахара в крови.
Источник: МедикФорум