12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Проверь, есть ли у тебя симптомы преддиабета

00:22 13.11.2019 Фото: pxhere.com
0

После обнаружения каких признаков и симптомов следует незамедлительно сдать анализ на уровень сахара в крови, расскажет эндокринолог.

Проверь, есть ли у тебя симптомы преддиабета
Преддиабет – это такое состояние, когда уровень сахара в крови повышен, но не настолько сильно, чтобы врач мог поставить диагноз «диабет»

Каждый 3-ий взрослый в мире в ближайшие годы рискует заболеть диабетом, и 90% из них действительно это сделают. Чтобы предотвратить опасное заболевание, важно успеть поймать его на стадии преддиабета, а значит обратить внимание на «тревожные звоночки». Эндокринолог рассказывает, что такое преддиабет.

«Преддиабет – это такое состояние, когда уровень сахара в крови повышен, но не настолько сильно, чтобы врач мог поставить диагноз «диабет». О предиабете свидетельствует определенная концентрация глюкозы в крови. На сегодняшний день большая часть людей с предиабетом – это пациенты, у которых в дальнейшем разовьется сахарный диабет 2 типа. Врачи рассматривают предиабет как «серую зону»,». – рассказывает эндокринолог А. Зилов.

Набор веса

Люди с ожирением находятся в группе риска, особенно если лишний жир скапливается вокруг талии.

Проблемы с кожей

Часто проблемы возникают на плечах и спине – появление небольших фибром. Также стоит насторожится, если цвет лица изменился не в лучшую сторону.

Слишком много сладкого

Если уже много лет ваш рацион состоит по большей части из простых углеводов – сахара, риса, хлеба, макарон, сладких фруктов, то вы в зоне повышенного риска.

Поликистоз и проблемы с сахаром в прошлом

Это чисто женские признаки. Поликистоз яичников свидетельствует о гормональном нарушении, которое также может привести к диабету, а высокий сахар во время беременности о том, что проблема в любой момент может вернуться.

Если вы обнаружили у себя эти признаки, обязательно сдайте анализ на уровень сахара в крови.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нашли у себя какие-нибудь признаки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как помочь потрескавшимся пяткам при помощи домашних средств?
00:55 13-11-2019
Как помочь потрескавшимся пяткам при помощи домашних средств?
Сдача ЕГЭ в онлайн режиме обсуждается в Рособрнадзоре
00:30 13-11-2019
Сдача ЕГЭ в онлайн режиме обсуждается в Рособрнадзоре
Проверь, есть ли у тебя симптомы преддиабета
00:22 13-11-2019
Проверь, есть ли у тебя симптомы преддиабета
Лишний вес может приводить к раку прямой кишки
00:14 13-11-2019
Лишний вес может приводить к раку прямой кишки
У мальчиков и девочек равные способности к счету и вычислениям
22:57 12-11-2019
У мальчиков и девочек равные способности к счету и вычислениям
Кожа без морщин: Не ешь конфеты, пей воду
21:14 12-11-2019
Кожа без морщин: Не ешь конфеты, пей воду
Оральные контрацептивы ведут к ишемической болезни сердца и инфарктам
20:50 12-11-2019
Оральные контрацептивы ведут к ишемической болезни сердца и инфарктам
Как доцент-Наполеон выбрасывает отпиленные руки аспирантки в Мойку опубликовал видео СК 4
20:47 12-11-2019
Как доцент-Наполеон выбрасывает отпиленные руки аспирантки в Мойку опубликовал видео СК
БердскОбвалилось на 1 метр за неделю побережье Обского моря в Бердске 5
20:33 12-11-2019
Обвалилось на 1 метр за неделю побережье Обского моря в Бердске
Ты скоро меня с ума сведешь! Какие фразы никогда нельзя говорить ребенку
20:21 12-11-2019
Ты скоро меня с ума сведешь! Какие фразы никогда нельзя говорить ребенку