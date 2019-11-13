Проверь, есть ли у тебя симптомы преддиабета

После обнаружения каких признаков и симптомов следует незамедлительно сдать анализ на уровень сахара в крови, расскажет эндокринолог.

Преддиабет – это такое состояние, когда уровень сахара в крови повышен, но не настолько сильно, чтобы врач мог поставить диагноз «диабет»

Каждый 3-ий взрослый в мире в ближайшие годы рискует заболеть диабетом, и 90% из них действительно это сделают. Чтобы предотвратить опасное заболевание, важно успеть поймать его на стадии преддиабета, а значит обратить внимание на «тревожные звоночки». Эндокринолог рассказывает, что такое преддиабет.

«Преддиабет – это такое состояние, когда уровень сахара в крови повышен, но не настолько сильно, чтобы врач мог поставить диагноз «диабет». О предиабете свидетельствует определенная концентрация глюкозы в крови. На сегодняшний день большая часть людей с предиабетом – это пациенты, у которых в дальнейшем разовьется сахарный диабет 2 типа. Врачи рассматривают предиабет как «серую зону»,». – рассказывает эндокринолог А. Зилов.

Набор веса

Люди с ожирением находятся в группе риска, особенно если лишний жир скапливается вокруг талии.

Проблемы с кожей

Часто проблемы возникают на плечах и спине – появление небольших фибром. Также стоит насторожится, если цвет лица изменился не в лучшую сторону.

Слишком много сладкого

Если уже много лет ваш рацион состоит по большей части из простых углеводов – сахара, риса, хлеба, макарон, сладких фруктов, то вы в зоне повышенного риска.

Поликистоз и проблемы с сахаром в прошлом

Это чисто женские признаки. Поликистоз яичников свидетельствует о гормональном нарушении, которое также может привести к диабету, а высокий сахар во время беременности о том, что проблема в любой момент может вернуться.

Если вы обнаружили у себя эти признаки, обязательно сдайте анализ на уровень сахара в крови.

Источник: МедикФорум