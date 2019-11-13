Сдача ЕГЭ в онлайн режиме обсуждается в Рособрнадзоре

В этом году у нас каких-то изменений не будет. Это очень непростой вопрос. Уже в следующем году будет сделан первый шаг в этом направлении: будет введен компьютерный экзамен по информатике.

Перевод экзамена в онлайн-формат требует технической и технологической подготовки регионов

Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи единого государственного экзамена в онлайн-формат, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

«В этом году у нас каких-то изменений не будет. Мы прорабатываем вопрос сдачи онлайн Единого государственного экзамена. Это очень непростой вопрос», — сказал Кравцов.

Он отметил, что перевод ЕГЭ в онлайн-формат требует технической и технологической подготовки регионов России. Глава Рособрнадзора напомнил, что уже в следующем году будет сделан первый шаг в этом направлении: будет введен компьютерный экзамен по информатике.

«Если мы поймем вместе с региональными министерствами, что мы готовы к ведению экзамена в онлайн-режиме, то, наверное, мы эту технологию реализуем. Но я подчеркиваю, что мы должны быть на 100% уверены, что не будет никаких сбоев, не будет никаких задержек во времени, будет корректная проведена оценка всех результатов», — добавил Кравцов.

Он также напомнил, что в 2021 году выпускники школ будут сдавать ЕГЭ по информатике на компьютерах. Тридцатого октября был проведен тренировочный единый госэкзамен по информатике в компьютерной форме, Рособрнадзор сообщал, что он прошел без сбоев.

«Эти изменения [проведение ЕГЭ по информатике на компьютерах] продиктовано было давно. Об этом говорят и многие выпускники, и родители — и на прошлой встрече с родителями этот вопрос поднимался. Мы не были готовы [к тому, чтобы ЕГЭ по информатике сдавали на компьютерах] в прошлом году, в этом учебном году, потому что надо было провести большую работу», — пояснил глава Рособрнадзора.

Кравцов также сомневается, что Единый госэкзамен переведут в онлайн-формат до 2022 года. «Я не думаю, что это [сдача ЕГЭ онлайн] будет в следующем году или через учебный год, потому что это большая ответственная работа», — отметил Кравцов. При этом он подчеркнул, что за такой технологией будущее.

Также глава Рособрнадзора выразил обеспокоенность, что сегодня звучат предложения по возврату «тестовой» части в экзамен.

«Давайте упростим экзамен, давайте вернемся и сделаем онлайн-экзамен с выбором ответов, а это сразу негативно скажется на всей системе образования. Мы не должны поддаваться каким-то сиюминутным предложениям», — добавил он.

Источник: ТАСС