13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Заметила ошибку в паспорте готовности к отопительному сезону власть Бердска

13:30 13.11.2019, Марина Волкова Фото: предоставлено читателем "Курьер. Среда. Бердск"
1 0

Специалисты Ростехнадзора региона допустили описку. Документ датируется 15 ноября. Но власть города исправляет ситуацию — меняет в паспорте дату. Город готов к зиме с 11 ноября.

Заметила ошибку в паспорте готовности к отопительному сезону власть Бердска
Паспорт готовности к отопительному сезону датируется 15 ноябрем

Предоставили фото паспорта готовности к отопительному периоду 2019-202 года читатели «Курьер. Среда. Бердск» 12 ноября. На фото отчетливо видно, что дата издания документа — 15 ноября. Бердчане смутились:

— Кто-то изобрел машину времени? Или это ошибка?

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что Бердск тщательно готовится к отопительному сезону. При этом власть Бердка заметила ошибку в документе и оперативно исправила паспорт готовности в Ростехнадзоре.

— Нам такой паспорт выдали в региональном Ростехнадзоре. Возможно, это опечатка. Но главное, чтобы была синяя печать. Подготовка к зиме — это огромный комплекс работ. Он проходит около полугода. Начиная от подготовке к зиме каждого дома, каждой управляющей компании, учреждения, каждой котельной. Мы отправляем все документы в Ростехнадзор. После этого ведомство осуществляет проверку, — сообщил Владимир Захаро сегодня, 13 ноября.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Ростехндзоре Новосибирской области цифра «15» — это описка.

— Паспорт готовности мы выдали 11 ноября на основании акта проверки готовности к отопительному периоду от 8 ноября 2019 года. Вероятно, это описка, — прокомментировали специалисты Ростехнадзора сегодня, 13 ноября.

В подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов Ростехнадзор уделял пристальное внимание котельной ТГК-1, застройщику «ЦСК» и бизнесмену Голубеву. В этот сезоне ведомство досконально проверяло муниципальный Комбинат бытовых услуг.

— Отдельные вопросы всегда возникают, которые до получения паспорта готовности устраняются. КБУ получил акт готовности к отопительному сезону 1 ноября. Городские системы готовы к зиме, — заверил Владимир Захаров.

Стоит отметить, что крайний срок получения паспорта готовности на город — 15 ноября. Именно в этот день 2018 года Бердск получил документ. В 2019 году Бекрдск оказался официально готов к зиме 11 ноября.

Заметила ошибку в паспорте готовности к отопительному сезону власть Бердска

Паспорт готовности к отопительному сезону датируется 15 ноябрем

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Человеческий фактор?

Аноним, 13 ноября 2019 14:20
Это безалаберность и безответственность.
Безграмотность и пох-м.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Увеличить прожиточный минимум пенсионера на 232 рубля хочет Госдума
14:45 13-11-2019
Увеличить прожиточный минимум пенсионера на 232 рубля хочет Госдума
Аномальный холод надвигается на российские регионы
14:30 13-11-2019
Аномальный холод надвигается на российские регионы
Молодуха любит старика: почему девушки живут с пожилыми мужчинами?
14:28 13-11-2019
Молодуха любит старика: почему девушки живут с пожилыми мужчинами?
На обязательном ЕГЭ по иностранному предложат на выбор 5 языков
14:24 13-11-2019
На обязательном ЕГЭ по иностранному предложат на выбор 5 языков
Рак прямой кишки: как предотвратить?
14:21 13-11-2019
Рак прямой кишки: как предотвратить?
БердскПервый младенец родился в реабилитационном центре «Шанс» Бердска 1
14:15 13-11-2019
Первый младенец родился в реабилитационном центре «Шанс» Бердска
Вакцину от лихорадки Эболы для Конго начнут выпускать с подачи Медведева в новосибирском НЦ "Вектор" 1
14:00 13-11-2019
Вакцину от лихорадки Эболы для Конго начнут выпускать с подачи Медведева в новосибирском НЦ
Много пьешь? Выпитый литр водки за день или за выходные ведет к смерти
13:50 13-11-2019
Много пьешь? Выпитый литр водки за день или за выходные ведет к смерти
Где дешевая аренда жилья в России? До 20 млн россиян снимают жилье
13:47 13-11-2019
Где дешевая аренда жилья в России? До 20 млн россиян снимают жилье
БердскСуп с хлоркой не подтвердился анализами в Бердске 4
13:47 13-11-2019
Суп с хлоркой не подтвердился анализами в Бердске