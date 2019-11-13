Заметила ошибку в паспорте готовности к отопительному сезону власть Бердска

Специалисты Ростехнадзора региона допустили описку. Документ датируется 15 ноября. Но власть города исправляет ситуацию — меняет в паспорте дату. Город готов к зиме с 11 ноября.

Паспорт готовности к отопительному сезону датируется 15 ноябрем

Предоставили фото паспорта готовности к отопительному периоду 2019-202 года читатели «Курьер. Среда. Бердск» 12 ноября. На фото отчетливо видно, что дата издания документа — 15 ноября. Бердчане смутились:

— Кто-то изобрел машину времени? Или это ошибка?

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что Бердск тщательно готовится к отопительному сезону. При этом власть Бердка заметила ошибку в документе и оперативно исправила паспорт готовности в Ростехнадзоре.

— Нам такой паспорт выдали в региональном Ростехнадзоре. Возможно, это опечатка. Но главное, чтобы была синяя печать. Подготовка к зиме — это огромный комплекс работ. Он проходит около полугода. Начиная от подготовке к зиме каждого дома, каждой управляющей компании, учреждения, каждой котельной. Мы отправляем все документы в Ростехнадзор. После этого ведомство осуществляет проверку, — сообщил Владимир Захаро сегодня, 13 ноября.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Ростехндзоре Новосибирской области цифра «15» — это описка.

— Паспорт готовности мы выдали 11 ноября на основании акта проверки готовности к отопительному периоду от 8 ноября 2019 года. Вероятно, это описка, — прокомментировали специалисты Ростехнадзора сегодня, 13 ноября.

В подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов Ростехнадзор уделял пристальное внимание котельной ТГК-1, застройщику «ЦСК» и бизнесмену Голубеву. В этот сезоне ведомство досконально проверяло муниципальный Комбинат бытовых услуг.

— Отдельные вопросы всегда возникают, которые до получения паспорта готовности устраняются. КБУ получил акт готовности к отопительному сезону 1 ноября. Городские системы готовы к зиме, — заверил Владимир Захаров.

Стоит отметить, что крайний срок получения паспорта готовности на город — 15 ноября. Именно в этот день 2018 года Бердск получил документ. В 2019 году Бекрдск оказался официально готов к зиме 11 ноября.