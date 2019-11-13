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Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и помочь снять санкций из-за российских ракет

13:45 13.11.2019 Фото: Presidency Press Service via AP
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The Washington Post предполагает, что американские законодатели, скорее всего, раскритикуют эти предложения в связи с тем, что многие конгрессмены и сенаторы выступают за введение ограничений против Анкары.

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и помочь снять санкций из за российских ракет
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллионов долларов с выгодными для Турции условиями, а также помощь в разрешении ситуации с санкциями, которые Вашингтон должен ввести против Анкары в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

Такую информацию во вторник распространила газета The Washington Post, ссылаясь на неназванные источники в Белом доме. По их данным, письмо с этими предложениями, призванными улучшить американо-турецкие отношения, Трамп отправил Эрдогану на прошлой неделе.

Вашингтонская администрация настаивает на том, что С-400 не должны вводиться в эксплуатацию, чтобы они не имели доступ к средствам коммуникации и защиты американского истребителя F-35, сообщил один из источников издания. Лишь в этом случае Анкара сможет вернуться к программе создания F-35 и избежать рестрикций, пишет ТАСС.

The Washington Post предполагает, что американские законодатели, скорее всего, раскритикуют эти предложения Трампа Эрдогану в связи с тем, что многие конгрессмены и сенаторы выступают за введение ограничений против Анкары в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Напомним, покупка российских С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.

Поставки новейших систем ПВО Анкаре начались в середине июля. В сентябре был завершен второй этап поставок. Турецкая армия завершит монтаж российских ЗРК на позициях в декабре, на боевое дежурство С-400 заступят в апреле.

Источник: РГ

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