Первый младенец родился в реабилитационном центре «Шанс» Бердска

Новоиспеченная мама Елена еще находится в облбольнице. В ближайшие полтора года в центре «Радуга» готовы оказать помощь бердчанке с новорожденным сыном, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.

Лена несколько лет живет в центре «Шанс»

О судьбах людей, оказавшихся на улице, не принято говорить. Их жизни мало кому интересны. Даже родным людям. «Курьер. Среда. Бердск» побывал в гостях у реабилитационного центра «Шанс», в котором сегодня живет 20 брошенных людей. Их жизненные истории сложные, запутанные и почти всегда наполнены трагизмом.

Например, история бердчанки Елены. Девушка около 2,5 лет жила на улице, пила, делилась коркой хлеба с такими же не нужными людьми, как и она. Но ее жизнь круто изменилась в снежный день ноября. Но обо всем по порядку.

— Я девять классов получила. Хочу работать как мама — пекарем, — поделилась мечтами с «Курьер. Среда. Бердск» Лена в октябре.

Девушка рассказала, что ее мама и сестра умерли. А где находятся ее отец и брат — неизвестно.

Тяжелые и горькие женские испытания выпали на ее судьбу пару лет назад. Будучи в положении ее выбросили в окно, избили лопатой. Оставили умирать. Но она выжила, выжил и ее ребенок. Но девушка приняла решение — оставить малыша в роддоме. в тот момент Лена была уверена, что найдется семья, которая сможет дать ее ребенку больше, чем родная мать.

Лена живет в социально-реабилитационном центре уже несколько лет. За это время она бросила пить, устроилась на работу.

— Хочу встать на ноги и уйти от сюда, чтобы и муж был, семья, квартира своя.

— Вы боитесь, что выйдите из «Шанса» и снова начнете пить?

— Может быть такое. Да. Если все хорошо получится, может даже и не буду пить. У меня мама в 49 лет умерла. Сестра в 39. Брат и отец не знаю где. Тетушка меня без моего ведома выписала из квартиры. Думала, что она мне поможет, а она не помогла, — рассказывает Лена.

Молодая женщина не отчаивается — все хорошее впереди. Особенно теперь, когда на ее руках мирно посапывает младенец. Пару дней назад, в снежный ноябрьский день Лена вновь стала мамой.

— Роды были тяжелые, но с малышом и мамой теперь все в порядке. Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» готов принять Лену с сыном на ближайшие полгода, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель «Шанса» Александр Криволуцкий 12 ноября.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

