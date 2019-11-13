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Путину доверяют 71,6% россиян, одобряют работу президента 65,2%

17:15 13.11.2019 Фото: pixabay.com
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Уровень доверия премьеру Медведеву — 38,3%. Положительная оценка работы правительства выросла.

Путину доверяют 71,6% россиян, одобряют работу президента 65,2%
Ночная Москва

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений. Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 28 октября по 03 ноября составил 65,2%. Оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю скорректировались до 38,3% и 43,2% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,6% респондентов (не доверяют 24,4%), Дмитрию Медведеву – 38,3%, Владимиру Жириновскому – 36,6%, Геннадию Зюганову – 34,1%, Сергею Миронову – 28,3% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 32,6%, КПРФ – 15,4%, ЛДПР – 12,6%, «Справедливой России» – 6%.

Источник: ВЦИОМ

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