Москву переплюнул по продажам на AliExpress в День холостяка Новосибирск

За два дня распродаж «Всемирного дня шопинга» продажи «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, «МегаФона», Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций) превысили 17 млрд руб., говорится в сообщении компании. Самым популярным товаром стал смартфон iPhone XR.
«За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд руб. В среднем это около 350 млн руб. в час, при этом в пиковые часы оборот превышал 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении. Отмечается, что более 15% оборота пришлось на российских продавцов.
Кроме того, по данным сервиса для приема платежей «Яндекс.Касса», траты россиян на китайские товары 11 ноября выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями. В день распродажи средний чек российских покупателей на китайских онлайн-площадках составил 1349 руб. Это в 1,9 раза больше, чем в обычные дни.
Топ-5 городов-миллионников по среднему чеку 11 ноября в интернет-магазинах Китая:
Челябинск — 1561 руб.;
Новосибирск — 1540.;
Санкт-Петербург — 1467.;
Москва — 1426.;
Казань — 1416.
Отметим, что первый час «Дня холостяка» принес китайской интернет-компании Alibaba 91,2 млрд юаней ($13 млрд). Продажи выросли на 32% по сравнению с прошлогодними результатами — 69 млрд юаней (около $9,84 млрд).
Жители Китая считают, что местные мужчины терпеть не могут ходить по магазинам, а подарки покупать надо, ведь впереди Новый год. Поэтому они делают покупки в основном в интернете.
Источник: Ъ