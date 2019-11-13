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Москву переплюнул по продажам на AliExpress в День холостяка Новосибирск

18:00 13.11.2019 Фото: pixabay.com
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За два дня продажи превысили 17 млрд рублей. 5 млн россиян совершили более 30 млн покупок. Средний чек новосибирца составил 1540 рублей.

Москву переплюнул по продажам на AliExpress в День холостяка Новосибирск
Продажи «AliExpress Россия» во «Всемирный день шопинга» превысили 17 млрд рублей

За два дня распродаж «Всемирного дня шопинга» продажи «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, «МегаФона», Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций) превысили 17 млрд руб., говорится в сообщении компании. Самым популярным товаром стал смартфон iPhone XR.

«За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд руб. В среднем это около 350 млн руб. в час, при этом в пиковые часы оборот превышал 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении. Отмечается, что более 15% оборота пришлось на российских продавцов.

Кроме того, по данным сервиса для приема платежей «Яндекс.Касса», траты россиян на китайские товары 11 ноября выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями. В день распродажи средний чек российских покупателей на китайских онлайн-площадках составил 1349 руб. Это в 1,9 раза больше, чем в обычные дни.

Топ-5 городов-миллионников по среднему чеку 11 ноября в интернет-магазинах Китая:

Челябинск — 1561 руб.;
Новосибирск — 1540.;
Санкт-Петербург — 1467.;
Москва — 1426.;
Казань — 1416.

Отметим, что первый час «Дня холостяка» принес китайской интернет-компании Alibaba 91,2 млрд юаней ($13 млрд). Продажи выросли на 32% по сравнению с прошлогодними результатами — 69 млрд юаней (около $9,84 млрд).

Жители Китая считают, что местные мужчины терпеть не могут ходить по магазинам, а подарки покупать надо, ведь впереди Новый год. Поэтому они делают покупки в основном в интернете.

Источник: Ъ

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От редакции

Вы покупаете через интернет и по акциям?

Новый мэр, 13 ноября 2019 19:01
Супер страна в один день фуганула за бугор столько бабла, ещё и гордится этим!!

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