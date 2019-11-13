Вши: Лобковые, платяные, головные. Как избавиться

Заразиться вшами можно даже в общественном транспорте. О педикулезе и борьбе с ним рассказала врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Бердска Анна Зинина.

Головная вошь может достигать в длину 3,5 мм

На дворе 21 век, а в Бердске до сих пор не избавились от атавизмов прошлого, препротивнейшей, хоть и не такой уж опасной для здоровья болезни — педикулеза. Источником и переносчиком которой является вошь — любительница войн, холода, голода и грязи. По данным Центра гигиены и эпидемиологии по Бердску, за 10 месяцев 2019 года в городе было зарегистрировано 17 случаев заболеваний педикулезом в разных возрастных группах. Но чаще всего вшами заражаются дети. Количество заболеваний за последние несколько лет примерно одинаковое.

Человеку достались лобковые, платяные и головные вши

Насчитывается до 150 видов вшей, но на человеке паразитируют только три из них: лобковая, платяная и головная вши, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Анна Зинина.

Лобковая вошь может завестись на волосистой части лобка, промежности, в запущенных случаях распространяется до подмышечных впадин.

Головная вошь, понятно, оккупирует голову. При интенсивном распространении паразитов вши могут появиться на бровях и ресницах. При излишней волосистости — на груди или спине.

Платяные вши предпочитают складки белья, они и живут там, периодически выползая на «перекус».

Платяная и лобковая вошь в Бердске практически канули в лету, а вот головная продолжает остаивать свои позиции.

Вот такая вот зараза

Передаются вши при тесном физическом контакте или через постельное белье. Чаще ими заражаются дети, так как у них не до конца выработаны навыки личной гигиены. Выявляются случаи педикулеза в основном после летних каникул. Иногда к врачу приходят целой семьей и рассказывают, что «привезли» вшей из деревни.

Вши появляются не обязательно в асоциальных семьях. Они могут завестись и там, где чистота и порядок. Ведь заразиться педекулезом можно даже в общественном транспорте при большом скоплении людей, отметила Анна Зинина. Вошь может переползти с одного человека на другого. Конечно, не обязательно, что она задержится и обзаведется потомством.

Признаки педикулеза — у больного наблюдается сильнейший зуд на коже в местах укусов вшей, на теле появляются красные папулы или синеватые мелкие пятна, на волосах обнаруживаются мелкие белые яйца вшей — гниды. У зараженного педикулезом появляется сильная раздражительность, нервозность, бессонница.

Профилактикой по вшам

Меры профилактики по борьбе с педикулезом очень просты: соблюдение правил гигиены, мытье, своевременная смена белья и постоянный осмотр.

— Если за ребенком не смотрят, не обнаруживают вовремя вшей, он может принести их в детсад или школу. В детских учреждениях осматривают детей, но не каждый день. Поэтому в течение определенного времени больной педикулезом может заразить других детей. Медицинский работник в школе, где учатся порядка 1200 человек физически не сможет осматривать их на предмет педикулеза ежедневно. Но после каждых каникул такой осмотр проводится. По СанПиНу дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения осматриваются ежемесячно. Школьники и учащиеся протехучилищ — четыре раза в год. Учащиеся школ-интернатов и проживающие в детских домах также обязательно осматриваются, — объяснила врач-эпидемиолог.

Обязательный осмотр на педикулез проходит перед отъездом в оздоровительные лагеря и по прибытию в них.

Пациентов всех возрастов, поступающих в стационар, осматривают на предмет педикулеза, продолжают наблюдать за этим каждые семь дней. И даже при первом посещении врача в поликлинике пациента должны проверить на «вшивость» и чесотку.

На педикулез осматривают при диспансеризации и проведении профилактических осмотров.

При заражении педикулезом необходимо обратиться к врачу или фельдшеру, которые назначат нужное лечение.

Чем лечить педикулез?

В любой аптеке продается немало средств от педикулеза. Можно спросить совета у фармацевта, какое лекарство необходимо купить. Наиболее распространенным средством является ниттифор. Оно достаточно эффективно при борьбе со вшами, отметила Анна Зинина.

Народные средства лучше не использовать. Например, в советские времена вшей истребляли карбофосом, но современные вещества более эффективны и безопасны.

Что может заявиться со вшами

Вши являются переносчиками сыпного тифа, инфекционного заболевания, вызываемого риккетсиями. Паразиты переносят возбудителя в кишечнике. При расчесе укушенного места испражнения попадают в микротравмы, а вместе с ними и риккетсии. Сыпной тиф регистрируется и сейчас в развивающихся странах Азии и Африки. Поэтому могут быть завозные случаи сыпного тифа. Ведь путешественники ездят куда угодно.

В медицинской литературе описана волынская, или окопная, лихорадка, которую также переносили вши. Но сейчас она не регистрируется.

Не смоешь кровь вши с рук — умрешь в мучениях

Хоть и препротивный этот паразит — вошь, но народ испокон времен связывает с ней разные приметы.

Многие старые люди рассказывали о том, что перед тем, как в семье случится горе, они обязательно снимали со своей головы вшу. И только одну. Их попросту больше не было. А беда за этим «знаком» приходила непременно.

Если вши завелись у девушки, то неприятности у нее будут от мужчины. Для мужчин же эта примета действует наоборот, и им нужно опасаться подвоха со стороны дам.

Вши заводятся у малышей перед тем, как их родители начинают испытывать финансовые трудности. Однако если грозит полное разорение, то вши исчезают так же резко, как и появились.

Еще из народных примет:

Если убивать вшей и не мыть затем руки, то будешь умирать в мучениях.

Нельзя стряхивать крошки на пол – заведутся вши.

Не нужно считать вшей, найденных у другого – перекинутся и на тебя.

Вши начинают активно ползать по голове и шуршать – к проливному дождю.

Если вши ползают по одежде и беспокоятся – быть плохой погоде и грому.

Вши разбегались – загоняй скотину в хлев (будет дождь).