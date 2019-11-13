Наталья Поклонская: «Женщина не обязана получать разрешение на аборт у священнослужителя»

По словам Поклонской, неправильно обвинять женщину в том, что она приняла не такое решение, какое хотелось бы окружающим

«Женщина вправе самостоятельно принимать решения. Это ее здоровье, это ее тело и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать: «Все равно будешь идти и рожать», — сказала она в интервью.