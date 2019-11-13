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Наталья Поклонская: «Женщина не обязана получать разрешение на аборт у священнослужителя»

18:05 13.11.2019 Фото: wikipedia.org
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что женщина вправе самостоятельно принимать решения. Это ее здоровье, это ее тело и это ее дело.

Наталья Поклонская: Женщина не обязана получать разрешение на аборт у священнослужителя

По словам Поклонской, неправильно обвинять женщину в том, что она приняла не такое решение, какое хотелось бы окружающим

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что женщина не обязана получать разрешение на аборт у священнослужителя.
«Женщина вправе самостоятельно принимать решения. Это ее здоровье, это ее тело и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать: «Все равно будешь идти и рожать», — сказала она в интервью.
По словам Поклонской, неправильно обвинять женщину в том, что она приняла не такое решение, какое хотелось бы окружающим.

«Все равно родишь, а там посмотрим», как кто-то сказал. Кто посмотрит? Да никому эта женщина не нужна будет. Она останется одна. Один на один с проблемой своей», — резюмировала депутат.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что у женщин, решающихся на прерывание беременности, нет совести.
Источник: РИА Новости
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