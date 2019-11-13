Мертвую 15-летнюю школьницу обнаружили на кровати в лагере «Артек»

Девочка из Махачкалы легла спать, и не проснулась. Идет следствие.

По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело о смерти девочки, отдыхавшей в МДЦ «Артек», передано в центральный аппарат СК России

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, передано в центральный аппарат ведовства. Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России, сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, вчера, 12 ноября, школьница легла спать в МДЦ «Артек», а утром была обнаружена без признаков жизни.

Глава Следственного комитета поставил на контроль ход предварительного следствия по уголовному делу. Также он указал на необходимость оперативного проведения всех необходимых следственных действий, в том числе истребования документации, касающейся здоровья девочки, и судебных экспертиз с целью установления причины её смерти, а также связанных с этим обстоятельств.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, опрашиваются сотрудники лагеря, устанавливаются события предшествующих дней.