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Упала на колени пенсионерка перед премьером Медведевым: нет три года горячей воды в доме в селе Санниково

21:26 13.11.2019 Фото: Стоп-кадр
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За несколько минут до того как женщина пробилась через охрану, глава администрации Владимир Малофеев рассказал премьер-министру о том, что в селе все хорошо.

Упала на колени пенсионерка перед премьером Медведевым: нет три года горячей воды в доме в селе Санниково
Женщина пожаловалась на то, что с 2016 года в многоквартирном доме, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной отсутствует горячая вода

13 ноября Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил алтайское село Санниково. Во время прогулки по селу одна из местных жительниц прошла через охрану и упала перед главой правительства на колени. Видеозапись была опубликована в телеграм-канале «Вы слушали Маяк».

Женщина пожаловалась на то, что с 2016 года в многоквартирном доме, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной отсутствует горячая вода. Пенсионерка пожаловалась, что из-за этого у нее ухудшилось состояние здоровья. По словам женщины, ее не допускали до властей, чтобы рассказать о проблеме.

Дмитрий Медведев выслушал жительницу села и заверил, что после совещания к ней зайдет Виктор Томенко. Он отметил, что такая ситуация недопустима.

При этом буквально за несколько минут до того как женщина пробилась через охрану, глава администрации Владимир Малофеев рассказал премьер-министру о том, что в селе все хорошо.

За минуту до падения на колени перед Медведевым

Источник: Amic.ru

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От редакции

Многим пора встать на колени? У кого чего нет?

Новый мэр, 13 ноября 2019 21:50
Зря унижается,воды не будет.
Аноним, 13 ноября 2019 22:05
Дали воду ?

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