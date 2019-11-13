Томичка задолжала 2 миллиона 240 тысяч рублей за коммунальные услуги

Владелица более 60 объектов недвижимости, в том числе 39 квартир не предприняла никаких попыток к оплате задолженности, приставы выехали на адрес ее проживания, наложили арест на квартиру в центре города площадью почти 60 квадратных метров и на машину.

Судебные приставы за двухмиллионные долги наложили арест на квартиру и машину жительницы Томска Судебные приставы за двухмиллионные долги наложили арест на квартиру и машину жительницы Томска – владелицы более 60 объектов недвижимости, в том числе 39 квартир, сообщает в среду УФССП по региону.

«Владелица более 60 объектов недвижимости, в том числе 39 квартир, не платит за предоставляемые коммунальные услуги. В результате долг по всем объектам составил 2,240 миллиона рублей, из них более 1,5 миллиона рублей – задолженность в пользу АО «Томск РТС», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что сотрудник отдела судебных приставов по Советскому району Томска в рамках рассмотрения исполнительных производств наложила запрет на перерегистрацию недвижимости в Росреестре, чтобы женщина не смогла продать имущество до полного погашения долга. Также запрет на регистрацию был наложен в ГИБДД в отношении иномарки должницы – автомобиля Chery.

«Поскольку женщина не предприняла никаких попыток к оплате задолженности, приставы выехали на адрес ее проживания, наложили арест на квартиру в центре города площадью почти 60 квадратных метров и на машину, которая на эвакуаторе была доставлена на стоянку одного из взыскателей («Томск РТС»), — рассказали в УФССП.