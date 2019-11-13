Дмитрий Медведев выступает за улучшение действующих сельских школ

Председатель правительства Дмитрий Медведев отметил, что это индивидуально для каждого случая и бессмысленно восстанавливать школу, которую построили ещё в 30-е годы «из деревяшки».

Для ряда населенных пунктов, где школы достаточно приличные, было бы важно не просто построить новую школу, например, просто пристроить какую-то часть к действующей Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что надо включить в нацпроект возможность не только строить новые школы, но и улучшать старые: делать их современными, теплыми и комфортными для обучения.

Глава правительства в среду проводит совещание о ходе выполнения мероприятий по развитию села и улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Он напомнил, что развёрнута большая программа по строительству новых школ.

«Многие губернаторы мне говорят, что для ряда населенных пунктов, где школы достаточно приличные, было бы важно не просто построить новую школу, например, просто пристроить какую-то часть к действующей», — сказал Медведев.

Он отметил, что это индивидуально для каждого случая и бессмысленно восстанавливать школу, которую построили ещё в 30-е годы «из деревяшки».

«Но есть вполне нормальные школы, где можно провести косметический ремонт и увеличить ее возможности учебные за счёт пристройки», — сказал Медведев. При этом он отметил, что в настоящее время такая опция в нацпроекте не предусмотрена.