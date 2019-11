Костюмер королевы Великобритании Анджела Келли рассказала, чем чистят королевские украшения

Стилист и костюмер королевы Великобритании Анджела Келли в своей книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe («Другая сторона медали: королева, костюмер и гардероб») рассказала, что драгоценности Елизаветы II чистят при помощи джина.