Королевский стилист Анджела Келли, которая отвечает за состояние гардероба и драгоценностей королевы, поделилась секретом чистки ее шикарных украшений.

Костюмер королевы Великобритании Анджела Келли рассказала, чем чистят королевские украшения Стилист и костюмер королевы Великобритании Анджела Келли в своей книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe («Другая сторона медали: королева, костюмер и гардероб») рассказала, что драгоценности Елизаветы II чистят при помощи джина.

«Немного джина и воды пригодятся, чтобы придать дополнительный блеск бриллиантам – но только не рассказывайте об этом ювелиру!» — пишет она.

Анджела описала подготовку королевы к торжественным мероприятиям, которая включает выкладывание драгоценностей и диадемы на поднос, когда-то принадлежавший ее бабушке — королеве Марии: «Капля моющей жидкости и воды помогает избавиться от следов лака для волос».

«Украшения королевы ювелир при необходимости чистит как следует, а мое дело – быстрая полировка», — поделилась Келли.