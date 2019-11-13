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Красота / Общество

Чем чистят королевские украшения?

23:02 13.11.2019 Фото: wikipedia.org
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Королевский стилист Анджела Келли, которая отвечает за состояние гардероба и драгоценностей королевы, поделилась секретом чистки ее шикарных украшений.

Чем чистят королевские украшения?

Костюмер королевы Великобритании Анджела Келли рассказала, чем чистят королевские украшения

 Стилист и костюмер королевы Великобритании Анджела Келли в своей книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe («Другая сторона медали: королева, костюмер и гардероб») рассказала, что драгоценности Елизаветы II чистят при помощи джина.
«Немного джина и воды пригодятся, чтобы придать дополнительный блеск бриллиантам – но только не рассказывайте об этом ювелиру!» — пишет она.
Анджела описала подготовку королевы к торжественным мероприятиям, которая включает выкладывание драгоценностей и диадемы на поднос, когда-то принадлежавший ее бабушке — королеве Марии: «Капля моющей жидкости и воды помогает избавиться от следов лака для волос».
«Украшения королевы ювелир при необходимости чистит как следует, а мое дело – быстрая полировка», — поделилась Келли.
Она работает с 1994 года в должности «личного советника, куратора и штатного дизайнера» и отвечает за состояние гардероба и драгоценностей королевы, а также за создание некоторых костюмов.
Источник: РИА Новости
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