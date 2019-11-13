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Общество / Стиль жизни

Мягкая и теплая зима ожидается в России

23:12 13.11.2019 Фото: pxhere.com
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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова дала прогноз на зиму. По данным Гидрометцентра, в частности, декабрь ожидается теплее, чем в прошлом году, в центральных районах Сибирского федерального округа и в Чукотском автономном округе.

Мягкая и теплая зима ожидается в России
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Мягкая и теплая зима прогнозируется на большинстве территорий России, сообщила  главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Ожидается, что зима будет мягкой. Ее начало уже опаздывает и уже откладывается, потому что ближайшие пять дней теплые будут. На декаду у нас тоже положительные аномалии», — сообщила она.

По данным Гидрометцентра, в частности, декабрь ожидается теплее, чем в прошлом году, в центральных районах Сибирского федерального округа и в Чукотском автономном округе. Средняя месячная температура выше нормы в январе ожидается на севере Якутии, а в феврале — в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зимой температура ожидается около и выше нормы на большинстве территорий России. Вильфанд иронично назвал такую зиму «розовой» из-за цветовых обозначений на климатической карте.

Источник: ТАСС

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