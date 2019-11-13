Свекла противопоказана больным сахарным диабетом и гастритом

Свекла, безусловно полезный овощ, но не всегда и не для всех. С какими заболеваниями лучше отказаться от употребления свеклы, а с какими кушать, но осторожно, узнаем в статье.

К особенностям свеклы следует отнести и большое количество содержания в ней сахара

Свеклу принято считать полезным овощем, однако это не совсем так. Врач Григорий Конев предупреждает, что некоторые заболевания могут обостриться при употреблении этого овоща в пищу.

В частности, свекла противопоказана людям, страдающим гастритом повышенной кислотности. Связано это с тем, что сырая свекла еще больше повышает количество соляной кислоты и последствия могут быть весьма серьезными. Здесь уже просто болями в желудке, пусть даже и требующими длительное лечение, можно уже не обойтись, вполне может потребоваться оперативное вмешательство.

Также к особенностям свеклы следует отнести и большое количество содержания в ней сахара. Следовательно, люди с сахарным диабетом или же предиабетом, должны чрезвычайно внимательно относиться к ее употреблению.

Кроме того, известна и способность этого овоща усиливать слабительный эффект. Поэтому при расстройствах кишечника следует отказаться от употребления блюд из свеклы.

Еще одной категорией людей, которым следует избегать свеклу, являются люди, страдающие мочекаменной болезнью. Здесь причиной является замедление вывода солей из организма, вызванное употребление приготовленных из свеклы блюд. Соответственно, увеличивается отечность и усиливаются воспалительные процессы в суставах.

Негативное влияние окажет свекла и при проблемах с почками. Медики связывают это с тем, что содержащиеся в ней вещества приводят к образованию в почках камней, что, соответственно, только усилит уже имеющиеся заболевания.

Источник:Planet Today