5 советов для эффективного похудения к Новому году

Антипригарная посуда — отличное вложение в свою фигуру. Благодаря этому можно существенно сократить количество потребляемого масла, таким образом, можно похудеть легко и быстро.

Полюбить специи — вот задача номер один для тех, кто хочет похудеть

Похудеть легко, быстро, без вреда для здоровья — вот мечта всех, кто жаждет заполучить стройную фигуру к грядущим праздникам. Вот эти советы помогут этого добиться. Читайте внимательнее и берите на заметку.





Совет №1: ешьте специи

Полюбить специи — вот задача номер один для тех, кто хочет похудеть. Если добавлять в еду перец чили и травы, то похудение не за горами. Ведь это помогает снизить общую калорийность блюда. К тому же блюдо будет намного ароматнее и вкуснее с такими добавками. А такие специи, как кайенский перец, черный перец, имбирь, корица в целом способствуют похудению.

Совет №2: откажитесь от соусов

Речь идёт о покупных соусах типа майонеза или кетчупа. Подобные продукты не несут никакой пользы для организма, а при их избыточном количестве могут привести к увеличению объёмов талии. Если и использовать соусы в готовке, то только безопасные: сальсу, коричневую горчицу, бальзамический уксус, натуральные масла в небольших количествах.

Совет №3: используйте антипригарную посуду

Антипригарная посуда — отличное вложение в свою фигуру. Благодаря этому можно существенно сократить количество потребляемого масла, так как подобные покрытия можно применять даже без этого продукта. Таким образом, можно похудеть легко и быстро.

Совет №4: пейте меньше калорий

Мало кто понимает, что не только еда, но и напитки содержат в своём составе калории. Самые калорийные — это молочные коктейли, фруктовые соки, алкоголь. Если вы не берёте их в расчёт, правильно питаетесь, но никак не можете похудеть, пересмотрите своё отношение к напиткам.

Совет №5: больше спите

Это очень простой совет, но который многие игнорируют. А жаль. Ведь для того, чтобы похудеть, сон очень важен. Именно в это время проходит самое активное жиросжигание. К тому же сон заряжает вас энергией и помогает избежать переедания.

Источник: МедикФорум