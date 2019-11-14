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Путин: Экономику удалось удержать от сползания к рецессии

10:30 14.11.2019 Фото: кремлин.ру
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Однако нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент России. Хотя государство несколько лет, по его словам, «проводит сбалансированную макроэкономическую политику».

Путин: Экономику удалось удержать от сползания к рецессии
Владимир Путин

Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», — сказал Путин, выступая на церемонии закрытия делового форума БРИКС.

«Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений», — добавил президент.

Российская экономика в III квартале 2019 года, по предварительным оценкам Росстата, выросла на 1,7% в годовом выражении, а за 9 месяцев рост составил 1,1%. Это ниже оценки Минэкономразвития, которое заявляло об ускорении роста ВВП России в III квартале до 1,9% в годовом выражении после 0,5% и 0,9% в I и II кварталах соответственно. При этом рост за 9 месяцев министерство оценивало в 1,2%.

В Росстате пояснили, что на динамику ВВП в III квартале прежде всего повлияла динамика сельского хозяйства (рост на 5,1%), промышленности, включая добычу полезных ископаемых (рост на 2,9%), а также оптового товарооборота.

Источник: ТАСС

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