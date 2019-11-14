На аффект не тянет: Доцент-Наполеон застрелил свою возлюбленную во сне в Санкт-Петербурге

Соколов, как полагает следствие после детального рассмотрения всех обстоятельств, взял обрез, зарядил его патроном и выстрелил ей в висок. А потом еще три раза.

Четыре пули в голове девушки нашли с помощью рентгена

Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии, которая закончилась смертью Анастасии Ещенко от рук возлюбленного – доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова. Пока детали на аффект не тянут.

Как стало известно «Фонтанке», смерть 24-летней Анастасии наступила в 2 часа ночи 8 ноября. До последнего времени считалось, что Соколов стал стрелять из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков.

Однако, по уточненной информации, смерть Ещенко наступила во сне. После конфликта девушка легла спать. Соколов, как полагает следствие после детального рассмотрения всех обстоятельств, взял обрез, зарядил его патроном и выстрелил ей в висок. А потом еще три раза.

Отметим, что винтовку перед каждым выстрелом нужно перезаряжать.

Четыре пули в голове девушки нашли с помощью рентгена.

Источник: fontanka.ru