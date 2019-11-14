Шкатулку с драгоценностями украл вор-рецидивист из открытой квартиры в Нижней Ельцовке Новосибирска

Кроме золота и серебра в шкатулке находилась парфюмерия. Ущерб составил более 64 тыс. рублей. Полицейские оперативно задержали 32-летнего местного жителя по подозрения в краже.

Вор похитил сумку в которой находились шкатулка с золотыми и серебряными изделиями и парфюмерия

12 ноября неизвестный через открытую входную дверь проник в дом, расположенный по улице Зоологической в Советском районе (Нижняя Ельцовка), и похитил сумку в которой находились шкатулка с золотыми и серебряными изделиями и парфюмерия. Ущерб составил свыше 64 тысяч рублей, сообщили в четверг в управлении МВД по Новосибирской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 32-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В ходе обыска у подозреваемого изъята часть похищенного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.