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Православную кофейню для дружеских посиделок с гитарой открыли в Бердске

12:17 14.11.2019 Фото: С сайта nskmi.ru
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Постоянными гостями на встречах и дискуссиях будут священники РПЦ. Чашечка кофе согреет душу и сердце, а интересная компания поднимет настроение, считают организаторы кофейни «Зерна».

Православную кофейню для дружеских посиделок с гитарой открыли в Бердске
В открытии кофейни принял участие настоятель бердского Преображенского собора о. Владимир

В Бердске организована православная молодежная кофейня «Зерна», сообщили 13 ноября в Новосибирской епархии.

10 ноября кофейня собрала под своей крышей большую компанию самых разных людей: кто-то уже не первый раз на молодежных встречах и решил поддержать движение, а кто-то присоединился к впервые.

Началась встреча с рассказа о. Романа Мукосеева о том, почему было принято решение создать кофейню и почему она именно молодежная, а продолжилось все дружескими посиделками с обсуждением планов на будущее и песнями под гитару.

Организаторы встреч рассказывают, что кофейня — это всегда больше, чем просто место, где подают кофе. «Здесь общаются, находят себе друзей, единомышленников и просто интересно проводят время. Чашечка кофе согреет душу и сердце, а интересная компания поднимет настроение. Постоянными гостями на наших встречах и дискуссиях будут православные священники», — говорится на официальной страничке кофейне в социальной сети.

Встречи будут проводиться по воскресеньям с 15.00. Место встреч — МЦ » 100 друзей», микрорайон Радужный, 7, к.1.

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От редакции

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Лука, 14 ноября 2019 12:29
Хм...Молодёжная кофейня... А что, мне 52-летнему туда уже никак не зайти, кофеёку выпить, беседы послушать?
Гость, 14 ноября 2019 14:06
Выходит что нет! Если только молодуха какая проведёт!
Новый мэр, 14 ноября 2019 13:50
Чё то мрачно, словно покойник в доме
Гость, 14 ноября 2019 14:07
Кофе как-то не месту. Надо бы кисель и компот из сухофруктов.
Аноним, 14 ноября 2019 14:24
И котлету с макарошками!
Елена, 14 ноября 2019 14:26
Чужая идея,свое надо придумать!

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