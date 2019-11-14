Православную кофейню для дружеских посиделок с гитарой открыли в Бердске

Постоянными гостями на встречах и дискуссиях будут священники РПЦ. Чашечка кофе согреет душу и сердце, а интересная компания поднимет настроение, считают организаторы кофейни «Зерна».

В открытии кофейни принял участие настоятель бердского Преображенского собора о. Владимир

В Бердске организована православная молодежная кофейня «Зерна», сообщили 13 ноября в Новосибирской епархии.

10 ноября кофейня собрала под своей крышей большую компанию самых разных людей: кто-то уже не первый раз на молодежных встречах и решил поддержать движение, а кто-то присоединился к впервые.

Началась встреча с рассказа о. Романа Мукосеева о том, почему было принято решение создать кофейню и почему она именно молодежная, а продолжилось все дружескими посиделками с обсуждением планов на будущее и песнями под гитару.

Организаторы встреч рассказывают, что кофейня — это всегда больше, чем просто место, где подают кофе. «Здесь общаются, находят себе друзей, единомышленников и просто интересно проводят время. Чашечка кофе согреет душу и сердце, а интересная компания поднимет настроение. Постоянными гостями на наших встречах и дискуссиях будут православные священники», — говорится на официальной страничке кофейне в социальной сети.

Встречи будут проводиться по воскресеньям с 15.00. Место встреч — МЦ » 100 друзей», микрорайон Радужный, 7, к.1.