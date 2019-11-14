«Вывозить не буду!»: Растащит по дороге опасные отходы от прудов председатель СНТ «Вега-1» в Бердске

Министр природных ресурсов выявил нарушения законодательства. К берегам в дачном обществе насыпан материал, который засоряет воду. Председатель не собирается вывозить формовочный песок.

Председателя обязали вывезти отсыпной материал от берегов в СНТ «Вега-1»

Минприроды региона приказало вывезти отсыпной материал от берегов водоемов председателя СНТ «Вега-1» Бердска . Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко 12 ноября. Напомним, дачники возмутились, что отходами металлургии с химией отсыпают берега в сообществе. Сергей Новоселов и Дмитрий Головань обратились в прокуратуру и правительство региона. «Курьер. Среда. Бердск» выехал на место и убедился, что на дороге и на берегах лежать кучи с камнями, покрытыми разными веществами. А на водоемах находятся насосные станции, которые качают поливочную воду для садоводов. На место выехал главный инспектор минприроды. Председатель общества Людмила Дубровина заверила, что вещества безопасные.

Андрей Даниленко сообщил, что в октябре 2019 года министерством была проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Новосибирской области, в отношении СНТ «Вега-1».

— Выявлены нарушения требований водного законодательства РФ — в целях отсыпки дорог использовался инертный материал — отработанный песок мелкой фракции, который также складировался в водоохранной зоне прудов, — рассказал Андрей Анатольевич «Курьер. Среда. Бердск».

Также министр природных ресурсов сообщил, что председателю выписано предписание вывезти с берегов от это вещество.

— СНТ «Вега-1» выдано предписание устранить нарушение закона — ликвидировать засорение берегов и очистить водоохранную зоны прудов. Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностного лица по ст.7.6. и ч.1 ст.8.42. КоАП РФ, — сообщил Андрей Даниленко.

Сергей Новоселова и Дмитрий Головань надеяться, что председатель вывезет отсыпной материал с территории сообщества машинами, также как он и был завезен. Кроме того Сергей сообщил, что в сообщество завезены новые кучи и предоставил фото.

— По свежему снегу завезли новые кучи, — рассказал Сергей Новоселов 14 ноября.

На это председатель сообщества Людмила Дубровина сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что не собирается вывозить вещество с территории сообщества.

— Я просто растащу эти кучи по дорогам и всё! — заявила Дубровина 14 ноября.

Дубровина говорит, что формовочный песок на дорогах не представляет никакой опасности. Его нельзя складировать у воды.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщают, что похожее вещество лежит у дорог и на других дачах Бердска. В частности в сообществе «Запрудное». По данным министерства природных он не должен попадать в воду. Дачники могут обратиться при необходимости в данное ведомство.