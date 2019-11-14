«Дети войны» получат юбилейную медаль к 75-летию Победы в Бердске?

Председатель городского совета ветеранов Раиса Христенко уверена, что «дети войны» эту медаль заслужили. И если медаль им положена, всех «детей войны» уведомят об этом.

В строю «Бессмертного полка» шагает немало людей, чье детство выпало на время Великой Отечественной войны

Готовится в очередной раз пройти в строю «Бессмертного полка» на 75-летие Победы житель Бердска Борис Грошевский. Он причислен к когорте людей, имеющих статус «дети войны». И самым большим желанием Бориса Владимировича выйти в строй с медалью на груди «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Бердчанин интересуется, получат ли юбилейные медали «дети войны».

— В интернете предлагают бесплатную медаль, нужно заплатить только за пересылку, что-то порядка 300 рублей. Мне не жалко этих денег. Я просто хочу получить медаль от государства. Неужели мы ее не заслужили? — спросил «Курьер. Среда. Бердск» Борис Грошевский.

В интернете, действительно очень много предложений юбилейных медалей и даже орденов к 75-летию Великой Победы. Некоторые сайты вместе с медалями предлагают и книжки. Стоимость варьируется от 180 до 800 рублей. И сайт, на котором бердчанин нашел информацию о бесплатной медали, тоже посылает медали, отнюдь, не бесплатно.

Кто получит медаль?

Летом 2019 года президент Владимир Путин подписал указ «О юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В данном указе прописано, кто будет ею награжден, и что из себя будет представлять награда.

Юбилейной медалью награждаются:

а) военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР, лица, награжденные медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За победу над Японией», а также лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» либо удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов;

б) труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а также лица, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

в) лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

г) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

д) граждане иностранных государств, не входящих в СНГ, сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и награжденные государственными наградами СССР или Российской Федерации.

Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» носится на левой стороне груди и располагается после медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Как выглядит настоящая медаль

Юбилейная медаль изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали — изображение фигуры воина-победителя, стоящего вполоборота, одетого в полевую форму одежды времен Великой Отечественной войны , держащего в левой руке пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), правой рукой пишущего на стене здания Рейхстага слово «Победа!». Ниже цифры «1945» и «2020».

На оборотной стороне медали, в центре, надпись: «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Надпись снизу обрамлена двумя лавровыми ветвями, между которыми расположено изображение пятиконечной звезды.

Края медали окаймлены бортиком. Все изображения, надписи и цифры на медали рельефные.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой серого цвета с двумя продольными синими полосами по краям. Ширина ленты — 24 мм. Посередине ленты — пять чередующихся полос черного и оранжевого цветов. Все полосы шириной 1,0 мм.

Не должны обойти «детей войны»

Пока областной совет ветеранов запросил только данные на участников боевых действий во время Великой Отечественной войны, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского городского совета ветеранов Раиса Христенко.

— Нам уже присылают предложения всякие фирмы — буклеты, где изображены ордена и медали, а также указана их сумма. Как не стыдно? Мы своим ветеранам уж точно их покупать не будем. Государство должно им выдать, — отметила Раиса Васильевна.

Пока еще председатель городского совета ветеранов не может сказать, получат «Дети войны» юбилейные медали или нет. Предполагает, что возможно, их получат «дети войны», причисленные к труженикам тыла.

-Если им медали положены, то всех бердчан данной категории обзвонят и оповестят. Списки «детей войны» есть в городском совете ветеранов. «Дети войны» имеют право получить юбилейную медаль. Ведь они пережили войну. Не должны их обойти, — подчеркнула Раиса Христенко.