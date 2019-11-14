$200–250 млн в месяц потеряет Украина от прекращения транзита российского газа в Европу

Украинский «Нафтогаз» оценил ущерб прекращения транзита газа

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа из России в Европу по территории Украины обойдётся стране потерей 0,7% от ВВП.

По его словам, специалисты «Нафтогаза» провели специальные расчёты. Сценарий с подобными цифрами они считают реалистичным. Правительство уже предупредили о возможных последствиях.

-Ежемесячно мы получали от транзита $200–250 млн, и вот в январе будет фактически последняя оплата за декабрь 2019 года, — напомнил директор.

Он добавил, что при таких обстоятельствах Украина почувствует негативные эффекты уже в феврале. Дата новых переговоров по газу ещё не определена, передаёт «Укринформ».

Ранее News.ru писал, что Россия продолжает предлагать Украине вернуться к вопросу мирного урегулирования судебных споров в газовом вопросе. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, иск на $12 млрд, который «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж в отношении «Газпрома», ещё не рассматривался, поэтому говорить о каких-либо долгах преждевременно.

Источник: news.ru