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$200–250 млн в месяц потеряет Украина от прекращения транзита российского газа в Европу

17:30 14.11.2019 Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Потери составляют 0,7% ВВП страны. «Нафтогаз» уже предупредил украинское правительство о возможных серьезных последствиях.

$200–250 млн в месяц потеряет Украина от прекращения транзита российского газа в Европу
Украинский «Нафтогаз» оценил ущерб прекращения транзита газа

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа из России в Европу по территории Украины обойдётся стране потерей 0,7% от ВВП.

По его словам, специалисты «Нафтогаза» провели специальные расчёты. Сценарий с подобными цифрами они считают реалистичным. Правительство уже предупредили о возможных последствиях.

-Ежемесячно мы получали от транзита $200–250 млн, и вот в январе будет фактически последняя оплата за декабрь 2019 года, — напомнил директор.

Он добавил, что при таких обстоятельствах Украина почувствует негативные эффекты уже в феврале. Дата новых переговоров по газу ещё не определена, передаёт «Укринформ».

Ранее News.ru писал, что Россия продолжает предлагать Украине вернуться к вопросу мирного урегулирования судебных споров в газовом вопросе. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, иск на $12 млрд, который «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж в отношении «Газпрома», ещё не рассматривался, поэтому говорить о каких-либо долгах преждевременно.

Источник: news.ru

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