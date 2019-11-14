Отключили на сутки горячую воду в 10 домах, школе №9 и медучилище в Бердске

Об отключении горячей воды в домах, относящихся к ЦТП-2Б, сообщил сегодня, 14 ноября, муниципальный Комбинат бытовых услуг.
В связи с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения в ЦТП-2Б произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:
переулок Больничный, 3А, 9,
ул. Островского, 57,
ул. Свердлова, 5, 12, 12А,
школа № 9, медучилище,
ул. Островского, 84, 86,
ул. Седова, 4,
ул. Орджоникидзе, 4.
Воды не будет 13:00 четверга, 14 ноября,ориентировочно до 16:00 пятницы, 15 ноября.
И на самом деле выход выжу один: надо отказаться от поддержки сетей горячего водоснабжуния и отопления. Все равно денег не хватает и перспектив нет, а жителям сплошные неудобства.
Нужно:
1. растянуть газ по всему городу (на самом то деле уже и так есть)
2. сделать локальные газовые котельные на 2-3-4 дома, где готовить горячую воду и отопление.
3. сосредоточиться на поддержке только холодной воды и канализации