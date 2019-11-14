Отключили на сутки горячую воду в 10 домах, школе №9 и медучилище в Бердске

КБУ устраняет дефект на трубопроводе горячего водоснабжения. Воду дадут примерно в 16.00 пятницы, 15 ноября.

Жители Бердска жалуются на слишком частое отключение горячей воды

Об отключении горячей воды в домах, относящихся к ЦТП-2Б, сообщил сегодня, 14 ноября, муниципальный Комбинат бытовых услуг.

В связи с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения в ЦТП-2Б произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:

переулок Больничный, 3А, 9,

ул. Островского, 57,

ул. Свердлова, 5, 12, 12А,

школа № 9, медучилище,

ул. Островского, 84, 86,

ул. Седова, 4,

ул. Орджоникидзе, 4.

Воды не будет 13:00 четверга, 14 ноября,ориентировочно до 16:00 пятницы, 15 ноября.