Убийство и расчленение аспирантки в Петербурге безумием назвали в Кремле

Владимиру Путину доложили о резонансном убийстве. Арестованный до 8 декабря по подозрению в убийстве доцент Олег Соколов попросил принести ему в камеру СИЗО очки и книги, чтобы работать. Суд удовлетворил ходатайство защиты.

В Санкт-Петербурге произошло резонансное убийство студентки

Президент поставлен в известность о случившемся в Санкт-Петербурге убийстве девушки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«Это чудовищный акт безумия. Путин знает о случившемся», — сказал Песков.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, специализирующегося на истории Франции эпохи Наполеона, задержали в субботу, 9 ноября, на набережной реки Мойки. Его достали из воды, когда мужчина пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Дома у Соколова обнаружили обрез мелкокалиберной винтовки, окровавленную пилу и части тела девушки.

Позднее Соколов признался, что убил свою подругу и бывшую ученицу Анастасию Ещенко. Брат убитой рассказал РБК, что накануне убийства между Ещенко и Соколовым возник конфликт на почве ревности. Поводом для него стали слова девушки о том, что она собирается пойти на день рождения к другу. «Она сообщила, что собирается пойти на день рождения к другу их студенческой компании. Он сначала избил ее, она ушла, но позже вернулась», — рассказал брат убитой.

На первом допросе Соколов заявил, что убил подругу еще 7 ноября во время ссоры, но решился избавиться от тела спустя два дня.

После задержания Соколов оформил явку с повинной и заявил, что раскаивается в содеянном.

Защита удовлетворила просьбу арестованного за убийство невесты историка Олега Соколова и передала ему очки. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания (ИВС) в центре Петербурга, сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев.

Ранее историк обратился к председателю городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александру Холодову с просьбой передать ему в изолятор очки, так как он не может без них читать.

На встрече с Холодовым Соколов также отмечал, что в изоляторе его «никто не бьет» и особых жалоб у него нет. Сам Холодов рассказал, что нарушений в рамках деятельности ИВС зафиксировано не было.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого его доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве. В суде Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, его невеста Анастасия Ещенко начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.

Дело доцента

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве. Октябрьский районный суд арестовал ученого на два месяца.

По данным следствия, утром 9 ноября на одной из набережных города из реки достали мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были найдены две женские руки, а также травматический пистолет.

Следователи задержали находящегося в больнице Соколова, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Источник в следственных органах добавил, что в квартире ученого обнаружили останки человека.

11 ноября водолазы нашли в реке в Кировском районе города пакет с фрагментами тела жертвы историка, рассказал источник в следственных органах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ученому предъявили обвинение.

Адвокат сообщил, что Соколов оформил явку с повинной.

Предполагаемой жертвой историка стала его выпускница Анастасия Ещенко, соавтор ряда научных работ, сообщили источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства также рассказал, что подозреваемый застрелил девушку из обреза еще 7 ноября. По предварительным данным, это произошло во время ссоры.

По данным источника, она приехала в Петербург из Старовеличковского сельского поселения Краснодарского края и окончила СПбГУ три года назад.

Источник ТАСС сообщил, что мать Ещенко служит в правоохранительных органах Краснодарского края и имеет звание подполковника полиции.

На допросе в СК Соколов признался в убийстве. На суде по избранию меры пресечения он заявил, что совершил преступление на почве личного конфликта.

Суд арестовал историка до 8 января 2020 года.

В СПбГУ заявили, что шокированы произошедшим и выразили соболезнования родным и близким погибшей. В пресс-службе университета сообщили, что Соколов будет уволен.

Директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов рассказал, что Соколов характеризовался в вузе с положительной стороны как профессионал, жалоб от студентов и коллег на него не поступало.

Президент России Владимир Путин знает о жестоком убийстве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал преступление «чудовищным актом безумия» и заверил, что оно будет расследовано.