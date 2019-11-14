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Здоровье / Общество

Сахар провоцирует развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона

17:58 14.11.2019 Фото: pxhere.com
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Канадские ученые считают, что сахар повышает риск возникновения еще и воспалительных заболеваний кишечника.

Сахар провоцирует развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Альберты. Результаты их исследования опубликованы на сайте вуза.
В ходе научного эксперимента выяснилось, что у подопытных мышей, в чей рацион входил сахар, в случае искусственно вызванного колита повреждение кишечной ткани было в большей степени.
По словам исследователей, сахар стимулировал развитие болезнетворных бактерий. При этом их продукты жизнедеятельности могут перемещаться из кишечника в другие части организма.
Ученые подчеркивают, что это увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Источник: РИА Новости
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