Заставила детей доставать игрушки из унитаза воспитательница в Омске

Местный житель рассказал, что пятилетнего сына и его товарища, «оказавшихся среди компашки шкодивших», воспитательница вместо обеда заставила без перчаток доставать брошенные другими детьми в унитаз игрушки и мыть их.

В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза Воспитательница детского сада в Омске заставила пятилетних воспитанников вытаскивать игрушки из унитаза и мыть их, после ведомственной проверки она уволилась, сообщил журналистам представитель мэрии.

О неподобающем поведении воспитателя детсада на свой странице в соцсети «ВКонтакте» в среду написал местный житель. Он рассказал, что пятилетнего сына и его товарища, «оказавшихся среди компашки шкодивших», воспитательница вместо обеда заставила без перчаток доставать брошенные другими детьми в унитаз игрушки и мыть их.