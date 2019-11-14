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Образование / Общество

Заставила детей доставать игрушки из унитаза воспитательница в Омске

18:42 14.11.2019 Фото: pxhere.com
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Местный житель рассказал, что пятилетнего сына и его товарища, «оказавшихся среди компашки шкодивших», воспитательница вместо обеда заставила без перчаток доставать брошенные другими детьми в унитаз игрушки и мыть их.

Заставила детей доставать игрушки из унитаза воспитательница в Омске

В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза

Воспитательница детского сада в Омске заставила пятилетних воспитанников вытаскивать игрушки из унитаза и мыть их, после ведомственной проверки она уволилась, сообщил журналистам представитель мэрии.
О неподобающем поведении воспитателя детсада на свой странице в соцсети «ВКонтакте» в среду написал местный житель. Он рассказал, что пятилетнего сына и его товарища, «оказавшихся среди компашки шкодивших», воспитательница вместо обеда заставила без перчаток доставать брошенные другими детьми в унитаз игрушки и мыть их.
«Департамент образования провел проверку информации об инциденте с ребенком в детском саду № 344. К сожалению, факты подтвердились. Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения. Департамент образования приносит извинения ребенку и родителям за сложившуюся ситуацию», — сообщил представитель горадминистрации.
Источник: РИА Новости
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От редакции

Правильно ли, что наказала деток или так ей и надо?

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