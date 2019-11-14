72 летний пенсионер решил сменить пол и стать женщиной

Пиппа Джонс, именно так теперь зовут пенсионера, сменившего пол говорит, что на протяжении всей жизни она не знала о том, что существуют трансгендеры. Мужчины были мужчинами, а женщины женщинами.

Пенсионер решил сменить пол в 72 года

Необычный случай произошел в Великобритании, где житель города Уимборн-Минстер решил кардинально изменить свою жизнь в 72 года. А именно – поменять пол и стать женщиной.

Пиппа Джонс (именно так теперь зовут пенсионера) родилась в 1946 году в шахтерской деревне. Она признается, что ей всегда нравилась женская одежда.

«Когда мне было десять лет, я примеряла платья моей тети, когда она уходила и пыталась ей подражать», — рассказала Джонс в интервью журналистам.

На протяжении всей жизни британка не знала о том, что существуют трансгендеры. «Мужчины были мужчинами, а женщины женщинами», — вспоминает Джонс.

На смену пола Пиппа решилась только в 72 года. Трансгендер считает, что лучше сделать это поздно, чем никогда. При этом ее очень расстраивает позиция британок из движения «В защиту женщин», которые считают, что термин «женщина» применим только к «взрослым людям женского пола».

Ранее говорилось о другом случае в Великобритании, когда мужчина в 60 лет решил сменить пол, но затем захотел вернуться обратно в мужское тело после того, как у него начались панические атаки и проблемы с алкоголем.

Источник: МедикФорум