Суд отказал в иске к энергетикам в 2 млн рублей за разбитый нос пенсионерке в Бердске

Представитель 80-летней Валентины Мошкиной в суде Сергей Елисеев подал жалобу в арбитражный суд. НЭС требует от нее погасить долг в 150 тыс. рублей.

Валентина Мошкина после отключения электричества упала с лестницы и ударила нос. В результате получила тяжелое заболевание

Не удовлетворил иск пенсионерки Валентины Мошкиной в отношении АО «Новосибирскэнергосбыт» суд Бердска. Ей отказали в получении морального вреда в 2 млн рублей за разбитый нос. К тому же, ей придется выплатить долг за электроэнергию, который составляет 150 тыс. рублей.

— Мы подали жалобу в областной суд, заседание пройдет 19 ноября. Бердский суд постановил: полностью отказать в иске. Если и арбитражный суд оставит в силе решение бердского суда, будем подавать жалобу в кассационный суд, — был категоричен представляющий интересы пенсионерки в суде глава народной власти Бердска Сергей Елисеев.

По словам Сергея Валентиновича, пока дело будет рассматриваться в судах, долг с пенсии Валентины Мошкиной не будут высчитывать.

Напомним, задолженность почти в 200 тыс. рублей образовалась у Валентины Мошкиной меньше чем за четыре года. Она уверяла, что не могла потребить такое количество электроэнергии. Платежи по 500 рублей она делала ежемесячно. Ей нечем погашать такую огромную сумму, размер ее пенсии — 9000 рублей. В доме жить не может — электричество отключили.

Однако Новосибирскэнергосбыт утверждал, что только за неполный месяц после установки счетчика 18 ноября 2014 года пенсионерка потребила электроэнергии 2030 кВт. А показатель на 7 июля 2018 года составил 69822 кВт. Нарушений в работе приборов учета выявлено не было, фактов несанкционированного подключения из-под ИПУ Мошкиной также не зафиксировано. Производимые Мошкиной ежемесячные оплаты по 500 рублей, а это примерно 200 кВт, не покрывали фактическое потребление электроэнергии.

АО «Новосибирскэнергосбыт» уведомило потребителя об отключении электрической энергии в случае неоплаты задолженности и направило указанный адрес для произведения отключения электрической энергии в АО «РЭС». 2 октября 2018 года дом Мошкиной отключили от электроснабжения.

НЭС подали иск по взысканию задолженности по оплате за потребленную коммунальную услугу, которая сначала составляла 184 176,84 рублей, затем — 150 тыс. рублей. Валентина Мошкина подала встречный иск с требований выплаты морального вреда в 2 млн рублей. При отключении дома от электроэнергии 80-летняя пенсионерка разбила нос, упав с лестницы в темном помещении. В результате удара бердчанка получила тяжелое заболевание. Злополучный дом ей удалось продать и купить квартиру.

В суде интересы пенсионерки, которая находилась на лечении в больнице, представлял Сергей Елисеев. Сергей Валентинович уверял, что если иск пенсионерки суд не удовлетворит, то он дойдет до Международного суда.