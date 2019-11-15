Отрезал три соска кошке грумер во время стрижки в Барнауле

Жительница Барнаула сообщила в социальных сетях о халатности мастера. Грумер во время стрижки шерсти отрезал три соска.

Кошке отрезали соски во время стрижки шерсти в Барнауле

Девушка рекомендовала воздержаться от похода к лжемастеру: «Настоятельно не рекомендую водить животных на стрижку в салон красоты для животных „Лака-Лака“ на Малахова, 111. Нашей кошке во время стрижки отрезали три соска».

Рассказчица также уточнила, что кошке не поранили, а отрезали соски. Хозяйка заявила грумеру, что распространит сообщение об инциденте, на что получила в ответ насмешку.

Денежные средства за ненадлежащие услуги девушке не вернули.

«Мы написали отзыв на флампе и в 2ГИС. Светлана сказала, что после такого не вернет нам деньги. Пусть эта ситуация будет на ее совести», – пишется в сообщении пострадавшей (орфография и пунктуация автора сохранены).

У комментаторов история вызвала негативные эмоции. Некоторые из них рассказали и о других случаях вредительства животным.

«Были как-то в „Лака-лака“ на стрижке, в итоге собака вся в порезах от машинки». «У нашей собаки ноготки поранили в этом же салоне». «Там собачке (щи-тцу) язык отстригли, миллиметра 3».

Барнаульцы настоятельно рекомендуют зафиксировать травму животного в клинике и обратиться в полицию.

Источник: К24