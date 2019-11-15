Нужно ли хранить годами квитанции по оплате услуг ЖКХ?

Срок давности по долгам за жилищно-коммунальные услуги — три года. Квитанции — и бумажные, и электронные — стоит хранить не меньше этого срока. Но специалисты советуют прибавить еще хотя бы несколько месяцев.

Переход на онлайн-оплату коммунальных услуг не исключает необходимости хранить квитанции годами

Переход на онлайн-оплату коммунальных услуг не исключает необходимости хранить квитанции годами. «РГ — Неделя» разобралась в тонкостях ведения такого архива.

Сохраните даже чистую квитанцию

Сразу же после оплаты ЖКУ в интернете распечатывать квитанции смысла нет, считают специалисты. Однако сохранить чек об оплате на своем компьютере, чтобы при возникновении каких-либо проблем распечатать его, необходимо. Юридической силы эта бумага не имеет, но в ней есть реквизиты платежа и, предъявив распечатку в банке, можно будет получить документ уже с печатями о том, что платеж внесен вовремя. Если чека нет, придется вспоминать, в какие числа, где и с какой карты вы вносили квартплату.

«Данные о платежах, как правило, хранятся и в личном кабинете банка. Но все же стоит сохранять чеки на домашнем компьютере на случай технических сбоев, — отмечает руководитель юридической службы представительства Союза потребителей РФ в СЗФО Алексей Койтов. — Даже если банк, где вы платили, закроется, информацию о платеже, зная его реквизиты, можно восстановить через систему Банка России или налоговую службу».

Если же вы платите через терминал или каким-то другим электронным способом, вводите по просьбе устройства свой номер телефона или адрес электронной почты, чтобы получить на них электронный чек об оплате. Не ввели — значит, отказались от получения чека.

Нередко управляющая компания или расчетный центр предлагают оплату ЖКУ через свой сайт. Стоит ли пользоваться этой услугой? «Нужно учитывать репутацию УК, — говорит заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. — Если она каждые полгода делает перерасчет, тянет с объяснениями платежей, то не советую этим сервисом пользоваться. Лучше оплатить ЖКУ через надежный банк, где вы сможете к тому же при необходимости подтвердить транзакцию, которая «не прошла».

Если вы получаете начисления в электронном виде — сохраните и эту, еще неоплаченную квитанцию. «Существует вероятность, что организация, приславшая ее вам, задним числом поменяет цифры в платежке, — указывает Гордеев. — И позже придется доказывать, что счет был именно таким, какой вы оплатили».

Нужны ли квитанции при продаже квартиры?

Пригодятся ли распечатки квитанций при продаже квартиры для доказательства, что долгов по квартплате за вами не значится? Вряд ли.

«Задолженность по ЖКУ не переходит на покупателя! — подчеркивает ведущий эксперт офиса «Сущевский» компании «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Евгений Коноплев. — Максимум, что получит новый собственник — лишний звонок от управляющей компании со словами: «Погасите задолженность за ЖКУ». На что будет в полном праве ответить: это не моя задолженность, разбирайтесь с прежним собственником. Однако на практике не могу вспомнить случая, чтобы профессиональный риелтор позволил клиенту купить квартиру с долгами за ЖКУ».

Единственная задолженность, которая переходит на нового собственника — по взносам на капремонт. Это иногда случается, когда управляющая компания не заключила договор с Фондом капитального ремонта (чаще всего собственник об этом даже не в курсе). Если риелтор не видит строчку «взнос в фонд капремонта» в ежемесячной квитанции, тогда уже он «включает зануду» и требует доказать отдельной справкой отсутствие такой задолженности или ее погашение. При этом внесение платежа клиенту придется доказывать все-таки не распечаткой PDF-файла, а полноценной банковской квитанцией.

Срок годности

Срок давности по долгам за жилищно-коммунальные услуги — три года. Квитанции — и бумажные, и электронные — стоит хранить не меньше этого срока. Но специалисты советуют прибавить еще хотя бы несколько месяцев.

«Может случиться, что управляющая организация уже в самом конце этого срока подала иск к вам в суд, но известить об этом вас еще не успели, — говорит Алексей Койтов. — И если вы ровно через три года выбросите все платежки, то останетесь без доказательств. Поэтому желательно хранить распечатки или файлы хотя бы на полгода дольше».

Источник: РГ