Крышу театра «Глобус» отремонтируют по нацпроекту к Новому году в Новосибирске

Новосибирский молодежный театр «Глобус»

Выездное совещание о проведении капитального ремонта крыши Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» состоялось 14 ноября. Реконструкция началась в августе 2019 года – финансирование работ ведется по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура», сообщили в пресс-центре регионального правительства.

В рамках совещания качество работ и соблюдение сроков ремонта металлической части крыши проконтролировал заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. «Ремонтные работы идут в интенсивном темпе – уже на следующей неделе начнется монтаж утеплителя и финального покрытия. При этом процесс выстроен таким образом, что на творческую жизнь театра ремонт оказывает минимальное влияние», – подчеркнул по итогам совещания Евгений Сазонов.

В соответствии с планом-графиком работ по капитальному ремонту кровли на сегодняшний день демонтирован кровельный пирог, выполнены обмазочная и оклеечная гидроизоляции, смонтированы элементы крепления новой кровли, проведены мероприятия по огнезащите бруса и доски.

Ремонтные работы планируется завершить в декабре 2019 года.

Для справки

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального проекта «Культура».

На реализацию нацпроекта «Культура» на территории Новосибирской области до 2024 года предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд 760,25 млн рублей из средств федерального и регионального бюджета, в том числе: федеральный бюджет – 822,39 млн рублей и региональный бюджет – 937,86 млн рублей.

Финансирование предусматривается по трем направлениям – «Культурная среда» (1245,77 млн рублей), «Творческие люди» (491,62 млн рублей) и «Цифровая культура» (22,86 млн рублей).

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.