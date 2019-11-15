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Фекальная дорога: По нечистотам шагают дети в школу и сад Нового поселка Бердска

16:45 15.11.2019
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Выход стоков из канализационного колодца происходит третий раз за осень. Из-за сброса в канализацию жителями разных предметов. Ситуация на контроле КБУ.

Фекальная дорога: По нечистотам шагают дети в школу и сад Нового поселка Бердска
Дороги вокруг школы и детсада стали желто-коричневыми от нечистот

Нечистоты вылились на поверхность из канализационного колодца в Новом поселке Бердска. Вокруг школы и детсада на ул. Парижской коммуны.

Произошло это 14 ноября, третий по счету раз за эту осень, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Матвеева. Дети шли в школу, хлюпая обувью по нечистотам и задыхаясь от вони.

Жители сразу же позвонили в Комбинат бытовых услуг. Там об этой проблеме знают, отметила Юлия Валерьевна. Чуть позже обратились с жалобой в Роспотребнадзор — территорию не обеззараживают.

После обеда приехала асмашина, откачала стоки из колодца, но нечистоты вокруг школы и детского сада никуда не делись. Утром 15 ноября резко похолодало и все это безобразие замерзло. И теперь глаз «радует» желто-коричневая дорога и территория вокруг детских учреждений.

— Машины будут эту грязь измельчать, и вместе с ветром дети будут все это вдыхать. А по весне все это «добро» потечет в водохранилище, где ниже по течению водозабор Академгородка, — подчеркнула Матвеева.

По словам заместителя директора КБУ по строительству Александра Алексеенко, основная проблема стоков — это засорение колодцев. Люди бросают в канализационные стоки предметы и вещи, которые не предназначены для выброса в фекальную канализацию. Соответственно, колодцы забиваются и стоки выходят наружу, отметил Алексеенко.

— Мы все это контролируем и устраняем. Но такие проблемы действительно есть, — акцентировал Александр Алексеевич.

КБУ, УКС и УЖКХ провели обработку данной территории. Она обеззаражена, уверил Алексеенко.

Фекальная дорога: По нечистотам шагают дети в школу и сад Нового поселка Бердска
Фекальная дорога: По нечистотам шагают дети в школу и сад Нового поселка Бердска
Фекальная дорога: По нечистотам шагают дети в школу и сад Нового поселка Бердска
Фекальная дорога: По нечистотам шагают дети в школу и сад Нового поселка Бердска
Фекальная дорога: По нечистотам шагают дети в школу и сад Нового поселка Бердска
Фекальная дорога: По нечистотам шагают дети в школу и сад Нового поселка Бердска
Фекальная дорога: По нечистотам шагают дети в школу и сад Нового поселка Бердска
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