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За подпольное казино повторно приговорил к 2,5 годам условно азартного дельца суд Бердска

17:25 15.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: МВД
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Правоохранители еще в 2016 году прикрыли игорный дом под вывеской «Вексельные системы» в магазине «Смак». Но первый приговор организатору областной суд отменил.

За подпольное казино повторно приговорил к 2,5 годам условно азартного дельца суд Бердска
Обыски в «Вексельных системах» прошли осенью 2016 года

Бердский суд 12 ноября вынес приговор техническому директору незаконного казино Олегу Омельянчуку за организацию азартных игр — 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком в 1 год 9 месяцев.

Он незаконно организовал онлайн-казино в здании магазина «Смак» на 11 квартале, установил и настроил программное обеспечение игорного дома. В его обязанности входило подбирать персонал казино, разъяснять им правила заключения сделок с векселями, обеспечивать бесперебойную работу игровой системы, средства безопасности и конспирации, осуществлять внеплановую инкассацию. Омельянчук работал с марта 2016-го по январь 2017 года, пока правоохранители не закрыли казино.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при задержании Олег Омельянчук оказал сопротивление. Когда ему надевали наручники, он отбивался ими и бил по рукам оперативников. В итоге задержанный причинил телесные повреждения одному из сотрудников. Действия директора казино квалифицировали как применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Омельянчука судили дважды. Первый раз ему вынесли приговор в сентябре 2018-го. Тогда суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. После вынесения приговора с апелляционными жалобами в облсуд обратились и прокурор Бердска, и адвокаты осужденного. Защитники попросили оправдать доверителя, а прокурор отметить приговор, так как в нем не указаны преступные действия Омельянчука. В итоге приговор отменили, оставив подсудимого под подпиской о невыезде.

Повтроно он сел на скамью подсудимых в феврале 2019 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», силовики прикрыли нелегальный игорный бизнес в центре Бердска в октябре 2016 года. Ночью в офис «Вексельных систем», расположенных в здании магазина «Смак» на ул. Ленина нагрянул отряд СОБР.

Правоохранители стали изымать компьютеры и другую имеющуюся технику. Персонал игорного заведения стоял лицом к стене. Посетителей не было.Заведение под вывеской «Вексельные системы» подозревали в организации незаконного подпольного игорного бизнеса.

В ту же ночь такое же подпольное казино «прикрыли» и в здании магазина «Калинка» (ул. Ленина, 90), тоже в центре Бердска. Правоохранители изъяли всю технику и мебель из помещения «Букмекерской конторы».

Согласно открытым данным, «Вексельные системы» под прикрытием биржевых торгов занимаются игорным бизнесом. Посетители «Вексельных систем» на кассе заведения приобретают «вексель» или карточку различного номинала. Далее эта карточка вставляется в специальные автоматы, подключенные к компьютерам. Игрокам объясняют, что они участвуют во «внебиржевых торгах» по обороту векселей. Но, как правило, весь процесс представляет из себя набор азартных онлайн-игр, запрещенных на территории РФ.

Жители Бердска неоднократно жаловались на «Вексельные системы», утверждая, что работа заведения очень напоминает казино. Отметим, что ранее на месте офиса «Вексельных систем» располагался офис «Всероссийской государственной лотереи Победа», деятельность которого также вызывала вопросы у силовиков.

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От редакции

В Бердске остались казино?

Гость, 15 ноября 2019 18:38
Вы ещё поставщикам шмали начните условки давать, так они под вывеской "международный институт химических опытов по расшЫрению сознания - имени монаха бертольда шварца" проЭкт забубенят!
Аноним, 15 ноября 2019 18:56
НВР:
А на ДК и на радиозаводе что находиться за недвусмысленно разукрашенными дверями? А в одном из бердских посёлков до сих пор функционирует или закрыли давно?
Аноним, 15 ноября 2019 21:03
А там все правильно - « и где же в Бердске наркотиками торгуют»

Просто одни людоеды пожирают ( обновляют свою свиту). Вы никогда не наблюдали, как почетный с сан саночем разговаривает ( «голубоуй» с вором в законе с меньшим подчтенинм )

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