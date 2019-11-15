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Здоровье / Общество

Чтобы не подрывать работу сердца не ешь после 18.00

16:28 15.11.2019 Фото: pxhere.com
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Женщины ужинающие поздним вечером имеют более высокое давление, больший индекс массы тела и худший уровень сахара в крови.

Чтобы не подрывать работу сердца не ешь после 18.00
Поздний ужин плохо влияет на работу сердца

Поздний ужин может навредить не только стройной фигуре, но и сердцу. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Выявленная закономерность справедлива для женского сердца: эксперимент охватил 112 участниц средним возрастом 33 года. В начале исследования врачи оценили работу сердца каждой из них, затем обследование повторилось через год. После старта эксперимента участницы вели подробный пищевой дневник в течение недели, такой же отчет они составили год спустя.

У тех, кто потреблял большую часть ежедневных калорий после 6 вечера, наблюдалась тенденция к ухудшению работы сердца. Эти женщины имели более высокое давление, больший индекс массы тела и худший уровень сахара в крови, нежели другие участницы.

— Метаболизм, циркадные ритмы, уровни кортизола и инсулина работают таким образом, что они не способны справиться с последствиями обильных вечерних ужинов, — пояснила одна из авторов исследования Эвелина Грейвер.

— Мало того, что наш организм не приспособлен переваривать пищу в поздние часы, мы еще и менее мобильны в это время, поэтому потребляемые калории не расходуются на энергию.

Источник: РГ

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