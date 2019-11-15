После -40 в Западной Сибири: идет потепление до нуля градусов

Жителям Бердска нужно набраться терпения и пережить еще одни очень холодные сутки. Идет тепло на три дня! Потом опять — мороз.

Теплая погода с осадками продержится всего несколько дней. По предварительным прогнозам, во вторник на юг Западной Сибири вновь придут холода

На этой неделе на Урале и в Сибири стояли аномальные для середины ноября холода. В некоторых районах столбики термометров опускались до отметки в минус 40. Будет ли потепление?

О погоде на Первом канале рассказала из Гидрометцентра России Лариса Дрожжина.

На этой неделе на Урале и в Сибири стояли аномальные для середины ноября холода. В некоторых районах столбики термометров опускались до отметки в минус 40. Зима окончательно наступила в этих регионах? Возможно ли потепление?

Да, потепление уже пришло. В Уральском регионе днем температура уже повысилась до обычных для этого времени значений, а в выходные даже превысит норму на 5 градусов.

Ночью — 2-7 ниже нуля. Днем в Свердловской области и Пермском крае до 1 тепла, в Челябинской и Курганской областях до плюс 3-х. Местами возможен снег.

А вот жителям юга Западной Сибири нужно набраться терпения и пережить еще одни очень холодные сутки. В ночь на субботу столбики термометров там опустятся до минус 33-х, на северо-востоке Томской области до минус 36. Днем мороз ослабеет градусов на 10-ть. Но дискомфорт придаст порывистый северный ветер. В ночь на воскресенье — минус 25. Днем резкое потепление, местами до ноля. Повышение температуры будет сопровождаться снегопадами, метелями и сильным ветром.

— Как долго продержится такая погода?

Теплая погода с осадками продержится всего несколько дней. По предварительным прогнозам, во вторник на юг Западной Сибири вновь придут холода. А севере температура начнет понижаться уже в выходные. Так на Ямале в субботу днем — 6-11 мороза, в воскресенье уже до минус 18-ти. В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу ноль-минус 5, в воскресенье до минус 10-ти, на востоке — минус 20.

Похолодает и на Таймыре. Завтра 25 градусов ниже ноля. В ночь на воскресенье местами до минус 40°.

Полюсом холода в Сибири, да и на всей территории России, останется Эвенкия.

В выходные там почти рекордные 45-гралусные морозы. И это не предел. В начале следующей недели морозы еще немного усилятся.

А вот в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве, наоборот, потеплеет. Но это произойдет только в воскресенье. А пока погодой будет управлять морозный антициклон. В субботу холодно- минус 15-20. В воскресенье на 5-7° теплее. Пойдет снег.

— А что в Прибайкалье?

В ближайшие 2-3 дня там будет холодно, на 8-10° ниже нормы. В Иркутской области до 23 мороза днем. По ночам температура будет понижаться до 30-ти, а на северо-востоке области до минус 40.

Источник: Гидрометцентр