ЦБ обсуждает выпуск монеты номиналом 50 рублей

Необходимость чеканки пятидесятирублевой монеты не очевидна, рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в интервью.
По его словам, за выпуск новой монеты выступают представители вендингового бизнеса, которым она нужна для сдачи. С другой стороны, в стране активно развиваются безналичные платежи, отметил Демиденко.
«При выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет», — пояснил он.
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
Источник: РИА Новости