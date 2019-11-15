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ЦБ обсуждает выпуск монеты номиналом 50 рублей

23:10 15.11.2019 Фото: pxhere.com
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При выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет.

ЦБ обсуждает выпуск монеты номиналом 50 рублей

ЦБ оценил возможность выпуска монеты номиналом 50 рублей

Необходимость чеканки пятидесятирублевой монеты не очевидна, рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в интервью.
По его словам, за выпуск новой монеты выступают представители вендингового бизнеса, которым она нужна для сдачи. С другой стороны, в стране активно развиваются безналичные платежи, отметил Демиденко.

«При выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет», — пояснил он.

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
Источник: РИА Новости
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