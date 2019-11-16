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Исполнители на духовых инструментах оказались в дефиците в России

12:16 16.11.2019 Фото: pixabay.com
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Квоты для исполнителей на духовых инструментах введут введены в российских музыкальных школах.

Исполнители на духовых инструментах оказались в дефиците в России
Голодец призвала ввести квоты в музыкальные школы для исполнителей на духовых инструментах

Вице-премьер также призвала представителей отрасли активнее высказываться по поводу обеспечения коллективов и учреждений духовыми инструментами.
Квоты для исполнителей на духовых инструментах должны быть введены в российских музыкальных школах. Об этом заявила в четверг вице-премьер РФ Ольга Голодец на ежегодном собрании Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» им. Валерия Халилова в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

«У нас должны быть квоты в музыкальную школу на духовиков. Духовое образование в рамках нашего музыкального образования», — заявила Голодец.

Вице-премьер также призвала представителей отрасли активнее высказываться по поводу обеспечения коллективов и учреждений духовыми инструментами.

Голодец отметила, что на сегодняшний день в России многое делается для популяризации духовых музыкальных специальностей. «Сегодня тема подготовки духовиков стоит довольно остро, именно поэтому в Конкурсе Чайковского в этом году впервые в истории были введены специальности для исполнителей духовых инструментах — медных и деревянных. Конкурс прошел на высочайшем уровне, и результаты, которые мы получили по духовым инструментам, вселяют надежду на то, что наши школы получат серьезное движение», — подчеркнула она.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема — «Культурные коды в условиях глобализации». Секцию «Массовые коммуникации» на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

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