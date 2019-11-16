26 новых серий «Ну, погоди!» снимет «Союзмультфильм»

В свою очередь вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, отметила, что «перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению».

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий «Ну, погоди!»

Как отметила вице-премьер Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, перезапуск мультфильма «станет подарком младшему поколению».

Киностудия «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила журналистам в четверг председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

«В 50-летие наших героев «Союзмультфильм» запускает разработку нового цикла мультфильмов про «Ну, погоди!», — заявила Слащева. — По нашему плану — 26 новых серий». Первую серию можно будет увидеть в начале лета 2020 года, добавила глава киностудии.

В свою очередь вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, отметила, что «перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению».

«Союзмультфильм» — государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии — «Золотая антилопа», «Гадкий утенок», «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Винни пух», «Крокодил Гена», «Ежик в тумане».

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходил с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема — «Культурные коды в условиях глобализации». Секцию «Массовые коммуникации» на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Источник: ТАСС