16.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

26 новых серий «Ну, погоди!» снимет «Союзмультфильм»

11:00 16.11.2019 Фото: it.wikipedia.org
1 1

В свою очередь вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, отметила, что «перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению».

26 новых серий Ну, погоди! снимет Союзмультфильм
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий «Ну, погоди!»

Как отметила вице-премьер Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, перезапуск мультфильма «станет подарком младшему поколению».
Киностудия «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила журналистам в четверг председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
«В 50-летие наших героев «Союзмультфильм» запускает разработку нового цикла мультфильмов про «Ну, погоди!», — заявила Слащева. — По нашему плану — 26 новых серий». Первую серию можно будет увидеть в начале лета 2020 года, добавила глава киностудии.

В свою очередь вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, отметила, что «перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению».

«Союзмультфильм» — государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии — «Золотая антилопа», «Гадкий утенок», «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Винни пух», «Крокодил Гена», «Ежик в тумане».

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходил с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема — «Культурные коды в условиях глобализации». Секцию «Массовые коммуникации» на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите этот мультик?

Аноним, 16 ноября 2019 11:11
Он новому поколение нужен чуть менее чем полностью. У детей давно другие предпочтения.

Это при совке при отсутствии альтернатив каждое, зачастую довольно посредственное произведение, казалось шедевром. А когда железный занавес упал оказалось что всё это, как правило, третий сорт...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Несколько дней на жаре хранил кровь сбитого насмерть "пьяного" мальчика судмедэксперт в Кирове
13:00 16-11-2019
Несколько дней на жаре хранил кровь сбитого насмерть
Исполнители на духовых инструментах оказались в дефиците в России
12:16 16-11-2019
Исполнители на духовых инструментах оказались в дефиците в России
26 новых серий "Ну, погоди!" снимет "Союзмультфильм" 1
11:00 16-11-2019
26 новых серий
Переписку расстрелянной и расчлененной доцентом-Наполеоном Анастасии Ещенко опубликовала подруга
10:45 16-11-2019
Переписку расстрелянной и расчлененной доцентом-Наполеоном Анастасии Ещенко опубликовала подруга
Новый способ вывода денег с банковский карт применяют мошенники
10:30 16-11-2019
Новый способ вывода денег с банковский карт применяют мошенники
БердскМихаил Щукин: Писательская работа ничем не отличается от пахаря или токаря 2
10:00 16-11-2019
Михаил Щукин: Писательская работа ничем не отличается от пахаря или токаря
Пластилиновые дороги: Увеличить цены на шипованные шины предлагают в Госдуме 2
09:15 16-11-2019
Пластилиновые дороги: Увеличить цены на шипованные шины предлагают в Госдуме
БердскФото: Живёт собака на нежилой даче, весь мир в двух метрах цепи 1
00:20 16-11-2019
Фото: Живёт собака на нежилой даче, весь мир в двух метрах цепи
Дачники смогут голосовать через интернет при проведении общих собраний
23:24 15-11-2019
Дачники смогут голосовать через интернет при проведении общих собраний
ЦБ обсуждает выпуск монеты номиналом 50 рублей
23:10 15-11-2019
ЦБ обсуждает выпуск монеты номиналом 50 рублей