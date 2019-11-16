Переписку расстрелянной и расчлененной доцентом-Наполеоном Анастасии Ещенко опубликовала подруга

«Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним», пишет Евгения Лукьянова.
14 ноября подруга убитой доцентом-Наполеоном Соколовым Анастасии Ещенко Евгения Лукьянова опубликовала пост в Вконтакте.
Анастасия Ещенко была моим другом. Мы жили в одной комнате общежития два года, с 2014 по 2016. Она была не просто умной – она во всём докапывалась до сути, умела ухватить тонкое и неявное, а применимо это умение в случае с Настей было не только в истории: я советовалась с ней по поводу магистерской в области лингвистики, она прекрасно разбиралась в живописи, любила театр, балет, поэзию, музыку, фотографию. Она была очень сильной, одухотворённой и усидчивой. Она любила Россию и могла бы сделать для нее так много! Что важнее – Настя умела по-настоящему сопереживать; остро, при этом трезво реагировала на любую несправедливость по отношению к людям. Знала бы она о том, что по вине Соколова погиб человек и могли погибнуть другие, а он, капитан того корабля, уплыл в шлюпке – может быть, была бы жива сейчас. Жила Настя по расписанию – очень рано просыпалась и работала за компьютером, готовила себе сама, радовалась, когда удавалось уложиться в 8 тысяч рублей в месяц, много времени проводила в библиотеке и в архиве, по вечерам звонила родителям. Настя умела найти красоту, по-моему, в каждом. Когда она рассказывала о родителях, друзьях, преподавателях, я заслушивалась – она замечала мельчайшие добрые жесты. Она очень сильно и очень чисто любила Соколова. Поддерживала во всём, защищала, когда его обижали, и лечила, когда он болел. Скакала по камням на коне, потому что он сказал. Ради него занималась Наполеоном (она не могла без истории России начала XX века, чувствовала, что теряет себя в его интересах, со временем старалась совмещать). Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова. Я читаю, как его оправдывают сейчас – и в людей вообще перестаю верить. Настю, как сейчас предполагает следствие, он застрелил во сне, четыре раза перезарядил обрез. Если Настя назвала кого-то ублюдком — это не бытовое, это идейное. О чём здесь говорить?! Это не «оступился раз в своей долгой, честной жизни», как он выразился, слёзно выпрашивая телевизор и очки, чтобы продолжать работать. Он убил и расчленил человека. Очень хорошего человека.
Как-то разговаривали ночью, Настя рассказывала, как зацветают яблони на Кубани — я плакала. Это было пронзительно, исполнено невероятной любви к жизни. Царствие небесное Насте и дай Бог сил её близким. Она очень любила своих родителей и брата.
Так девушка опубликовала свою переписку, которую прочли РИА Новости.
Из переписки следует, что Ещенко рассказала Лукьяновой о романе с доцентом в январе 2015 года. Соколов не хотел, чтобы об их отношениях узнали родители студентки.
«А маме и папе не говорила?» — спросила Евгения.
«Нет, не говорила. Пока еще рано. Соколов так сказал», — ответила Анастасия.
Спустя два года девушка пожаловалась на напряженность в отношениях с преподавателем. Лукьянова отметила в посте, что ее подруге приходилось ради возлюбленного заниматься изучением Наполеона, участвовать в реконструкциях, скакать верхом на коне по камням. При этом ее больше интересовала история России начала ХХ века.
«Меньше чувствуешь себя собой?» — спросила в ноябре 2017 года Женя.
Анастасия ответила утвердительно и добавила, что это из-за Олега Валерьевича.
«Я всегда боялась в этом открыто признаться, сейчас я стараюсь это исправить и делать то, что я как я-самое не могу не делать», — написала девушка.
В декабре 2017 года Ещенко и Соколов посетили Чехию.
«Прага — это как детская мечта, путешествие в сказку, хоть и были мы там всего пару дней. И поехали отчасти случайно. Меньше чем за неделю купили билеты. Стараюсь «просто жить», хоть никогда этого и не любила, и сохранить себя, как ты писала», — написала она.
Новый год пара встречала отдельно друг от друга. Доцент отмечал праздник вместе с дочерьми. Анастасия с ними не общалась. По ее словам, этого не хотел сам Соколов.
«Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно», — написала она.
Позднее Ещенко написала, что жена Соколова знает об их романе.
«Она все знает, но ей так удобно. В общем, это в любом случае должно быть его решение», — пишет девушка.
Также она рассказала о планах поступить в аспирантуру.
«Плюс в аспирантуру даже, если поступлю, пойду не к О. В. (Соколову. — Прим. ред.), так как он кандидат наук. Даст Бог, все у нас будет хорошо», — поделилась Анастасия.
Последний фрагмент переписки, опубликованный Евгенией, относился к 21 мая этого года.
«Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит. Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное… Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать», — написала Ещенко.
По словам Лукьяновой, Ещенко во всем поддерживала ученого и очень сильно его любила.
«Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова», — говорится в записи.
Евгения возмутилась тем, что кто-то пытается оправдать убийцу девушки. Она напомнила, что, по информации СМИ, Ещенко застрелили, когда она спала. При этом злоумышленник четыре раза перезаряжал обрез.
«Это не «оступился раз в своей долгой, честной жизни», как он выразился, слезно выпрашивая телевизор и очки, чтобы продолжать работать. Он убил и расчленил человека. Очень хорошего человека», — заключила Евгения.
Дело об убийстве Анастасии Ещенко
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки.
Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, вместе проживали в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
На допросе ученый сознался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили доцента за аморальный проступок.