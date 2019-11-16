Переписку расстрелянной и расчлененной доцентом-Наполеоном Анастасии Ещенко опубликовала подруга

«Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним», пишет Евгения Лукьянова.

Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове

14 ноября подруга убитой доцентом-Наполеоном Соколовым Анастасии Ещенко Евгения Лукьянова опубликовала пост в Вконтакте.

Анастасия Ещенко была моим другом. Мы жили в одной комнате общежития два года, с 2014 по 2016. Она была не просто умной – она во всём докапывалась до сути, умела ухватить тонкое и неявное, а применимо это умение в случае с Настей было не только в истории: я советовалась с ней по поводу магистерской в области лингвистики, она прекрасно разбиралась в живописи, любила театр, балет, поэзию, музыку, фотографию. Она была очень сильной, одухотворённой и усидчивой. Она любила Россию и могла бы сделать для нее так много! Что важнее – Настя умела по-настоящему сопереживать; остро, при этом трезво реагировала на любую несправедливость по отношению к людям. Знала бы она о том, что по вине Соколова погиб человек и могли погибнуть другие, а он, капитан того корабля, уплыл в шлюпке – может быть, была бы жива сейчас. Жила Настя по расписанию – очень рано просыпалась и работала за компьютером, готовила себе сама, радовалась, когда удавалось уложиться в 8 тысяч рублей в месяц, много времени проводила в библиотеке и в архиве, по вечерам звонила родителям. Настя умела найти красоту, по-моему, в каждом. Когда она рассказывала о родителях, друзьях, преподавателях, я заслушивалась – она замечала мельчайшие добрые жесты. Она очень сильно и очень чисто любила Соколова. Поддерживала во всём, защищала, когда его обижали, и лечила, когда он болел. Скакала по камням на коне, потому что он сказал. Ради него занималась Наполеоном (она не могла без истории России начала XX века, чувствовала, что теряет себя в его интересах, со временем старалась совмещать). Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова. Я читаю, как его оправдывают сейчас – и в людей вообще перестаю верить. Настю, как сейчас предполагает следствие, он застрелил во сне, четыре раза перезарядил обрез. Если Настя назвала кого-то ублюдком — это не бытовое, это идейное. О чём здесь говорить?! Это не «оступился раз в своей долгой, честной жизни», как он выразился, слёзно выпрашивая телевизор и очки, чтобы продолжать работать. Он убил и расчленил человека. Очень хорошего человека.

Как-то разговаривали ночью, Настя рассказывала, как зацветают яблони на Кубани — я плакала. Это было пронзительно, исполнено невероятной любви к жизни. Царствие небесное Насте и дай Бог сил её близким. Она очень любила своих родителей и брата.

Так девушка опубликовала свою переписку, которую прочли РИА Новости.

Из переписки следует, что Ещенко рассказала Лукьяновой о романе с доцентом в январе 2015 года. Соколов не хотел, чтобы об их отношениях узнали родители студентки.