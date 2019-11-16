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Общество / Стиль жизни

У тебя такие крепкие мышцы: Мужчин нужно хвалить

15:29 16.11.2019 Фото: pxhere.com
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Психолог Анна Литвинчук рассказала какими словами можно поддержать и взбодрить любого мужчину.

У тебя такие крепкие мышцы: Мужчин нужно хвалить


Стоит ли говорить мужчинам комплименты

Принято считать, что комплименты — это удел женщин. Их красота, ум, обаяние воспеваются многими поэтами, об этом говорят вслух и пишут стихи. А ведь представители сильной половины человечества так же заслуживают лестных слов, как и их спутницы. Но здесь есть один нюанс: комплименты мужчинам нужно говорить правильно. Известный психолог Анна Литвинчук поделилась этим секретом.

Во-первых, следует твёрдо уяснить, что ничего унизительного в том, чтобы сделать мужчине комплимент — нет. Наоборот, сказанная к месту похвала может поспособствовать развитию дальнейших отношений.

1. Признайтесь, что вам важны прикосновения мужчины словами:«Ты такой сильный», «У тебя такие крепкие мышцы», «Мне с тобой легко и безопасно».

2. Отзовитесь положительно о его друзьях: «Вы с друзьями (родными) на редкость близки». Поверьте, мужчины высоко ценят мнение женщин о своём окружении.

3. Сделайте комплимент его способностям: «Ты очень уверенный в себе, и мне это нравится», «Ты чётко знаешь, чего хочешь и достигаешь этого». Такие слова мужчин делают ещё более уверенными, и они легче добиваются своей цели.

Обязательно, говоря комплимент мужчине упоминайте о том, что вам это импонирует. Мужчине важно знать, что вам в нём нравится больше всего. Говоря комплименты мужчине, вы таким образом повышаете его самооценку, делают его более уверенным и твёрдо стоящим на ногах. Ведь именно такого мужчину вы бы хотели видеть рядом с собой?

 Источник: Planet Today
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