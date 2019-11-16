22 ноября в силу вступает новый порядок медосвидетельствования при получении прав

Двадцать второго ноября 2019-го года вступает в действие новый порядок проведения обязательного медосвидетельствования при получении водительских прав. Согласно новым правилам, будущие и лишенные прав водители должны будут сдавать на анализ кровь и мочу при прохождении нарколога. Процедура, по словам экспертов, будет длительной и довольно затратной.

Приказ Министерства здравоохранения, предусматривающий измененный порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования при оформлении водительских прав, уже был зарегистрирован в Министерстве юстиции. Документ вводит новую процедуру, которая обяжет наркологов проводить анализ на содержание следов психоактивных соединений в моче, а также анализировать сыворотку крови на наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT, маркер хронического алкоголизма).

Если с анализом на наркотики все понятно, то второй тест вызывает некоторые вопросы у экспертов. Тест на CDT покажет, употребляет ли человек значительные дозы алкоголя на регулярной основе.

Безусловно — пить каждый день до состояния выраженного опьянения — вредно для здоровья, однако пристрастие к спиртному само по себе не является противопоказанием к управлению транспортным средством, если оно осуществляется в трезвом состоянии. Но теперь, когда для получения прав нужно будет сдавать кровь на анализ CDT, хронический алкоголизм сам по себе фактически станет противопоказанием для вождения.