16.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

22 ноября в силу вступает новый порядок медосвидетельствования при получении прав

16:21 16.11.2019 Фото: pxhere.com
1 0

Согласно новым правилам, будущие и лишенные прав водители должны будут сдавать на анализ кровь и мочу при прохождении нарколога.

22 ноября в силу вступает новый порядок медосвидетельствования при получении прав
Новый порядок медосвидетельствования для водителей

Двадцать второго ноября 2019-го года вступает в действие новый порядок проведения обязательного медосвидетельствования при получении водительских прав. Согласно новым правилам, будущие и лишенные прав водители должны будут сдавать на анализ кровь и мочу при прохождении нарколога. Процедура, по словам экспертов, будет длительной и довольно затратной.

Приказ Министерства здравоохранения, предусматривающий измененный порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования при оформлении водительских прав, уже был зарегистрирован в Министерстве юстиции. Документ вводит новую процедуру, которая обяжет наркологов проводить анализ на содержание следов психоактивных соединений в моче, а также анализировать сыворотку крови на наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT, маркер хронического алкоголизма).

Если с анализом на наркотики все понятно, то второй тест вызывает некоторые вопросы у экспертов. Тест на CDT покажет, употребляет ли человек значительные дозы алкоголя на регулярной основе.

Безусловно — пить каждый день до состояния выраженного опьянения — вредно для здоровья, однако пристрастие к спиртному само по себе не является противопоказанием к управлению транспортным средством, если оно осуществляется в трезвом состоянии. Но теперь, когда для получения прав нужно будет сдавать кровь на анализ CDT, хронический алкоголизм сам по себе фактически станет противопоказанием для вождения.

 Источник: Planet Today
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам новый порядок медосвидетельствования?

Аноним, 16 ноября 2019 18:39
НВР:
давно надо было это сделать

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

22 ноября в силу вступает новый порядок медосвидетельствования при получении прав 1
16:21 16-11-2019
22 ноября в силу вступает новый порядок медосвидетельствования при получении прав
Чтобы дольше прожить стоит чаще употреблять бобовые и жирную рыбу
16:03 16-11-2019
Чтобы дольше прожить стоит чаще употреблять бобовые и жирную рыбу
Братья и сестры учащихся получат приоритет при приеме в школу и детсад
16:00 16-11-2019
Братья и сестры учащихся получат приоритет при приеме в школу и детсад
Хотите похудеть? Кушайте шоколад
15:38 16-11-2019
Хотите похудеть? Кушайте шоколад
У тебя такие крепкие мышцы: Мужчин нужно хвалить
15:29 16-11-2019
У тебя такие крепкие мышцы: Мужчин нужно хвалить
Несколько дней на жаре хранил кровь сбитого насмерть "пьяного" мальчика судмедэксперт в Кирове
13:00 16-11-2019
Несколько дней на жаре хранил кровь сбитого насмерть
Исполнители на духовых инструментах оказались в дефиците в России
12:16 16-11-2019
Исполнители на духовых инструментах оказались в дефиците в России
26 новых серий "Ну, погоди!" снимет "Союзмультфильм" 5
11:00 16-11-2019
26 новых серий
Переписку расстрелянной и расчлененной доцентом-Наполеоном Анастасии Ещенко опубликовала подруга 2
10:45 16-11-2019
Переписку расстрелянной и расчлененной доцентом-Наполеоном Анастасии Ещенко опубликовала подруга
Новый способ вывода денег с банковский карт применяют мошенники
10:30 16-11-2019
Новый способ вывода денег с банковский карт применяют мошенники