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Общество / Стиль жизни

Чтобы дольше прожить стоит чаще употреблять бобовые и жирную рыбу

16:03 16.11.2019 Фото: pxhere.com
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Бобовые не только способствуют стабилизации уровня сахара в крови, но и нормализуют кишечную микрофлору. От которой зависит работа всех ключевых систем организма — иммунитет, уровень воспалительных реакций, метаболическая система, и так далее. — говорит диетолог Сюзанна Диксон.

Чтобы дольше прожить стоит чаще употреблять бобовые и жирную рыбу

Жирная рыба — это один из главных продуктов долголетия

Эксперты в сфере здорового питания из Соединенных Штатов Америки рекомендуют включать в свой рацион полезные продукты, повышающие продолжительность жизни. Перечень таких продуктов был опубликован в специализированных изданиях.

Хотите жить долго — употребляйте продукты с высоким содержанием растительных белков и клетчатки. Это, в частности, всевозможные бобовые. Диетолог Сюзанна Диксон говорит, что в еженедельном рационе здорового человека должно быть как минимум пять порций бобовых.

«Бобовые не только способствуют стабилизации уровня сахара в крови, но и нормализуют кишечную микрофлору. От которой зависит работа всех ключевых систем организма — иммунитет, уровень воспалительных реакций, метаболическая система, и так далее», — отмечает Диксон.

Не менее важные для здоровья и долголетия продукты — жирная рыба (источник омега-3-ненасыщенных жирных кислот), яйца (ценный белок и некоторые незаменимые аминокислоты), цельнозерновые крупы (нужны для поддержания уровня сахара и холестерина), авокадо (в этих плодах содержатся некоторые очень полезные минералы и витамины), грибы (помогают поддерживать иммунитет и здоровье костей), кисломолочные продукты (нужны для здорового кишечного микробиома), а также капуста и зелень, фрукты и какао. Диетологи добавляют, что людям, которые уделяют внимание своему рациону, нужно следить за его разнообразием.

 Источник: Planet Today
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