Водитель совершил наезд на 46-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении по проезжей части дороги.

Смертельное ДТП: сбил насмерть женщину водитель ПАЗика на автодороге «Болотное-Новобибеево»

15 ноября в 18.50 на 8 километре автодороги «Болотное-Новобибеево» 42-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавший в сторону города Болотного, совершил наезд на 46-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении по проезжей части дороги. В результате дорожной аварии пешеход с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где через несколько часов скончалась.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.