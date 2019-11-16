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Смертельное ДТП: сбил насмерть женщину водитель ПАЗика на автодороге «Болотное-Новобибеево»

21:42 16.11.2019 Фото: ru.wikipedia.org
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Водитель совершил наезд на 46-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении по проезжей части дороги.

Смертельное ДТП: сбил насмерть женщину водитель ПАЗика на автодороге «Болотное Новобибеево»
Смертельное ДТП: сбил насмерть женщину водитель ПАЗика на автодороге «Болотное-Новобибеево»

15 ноября в 18.50 на 8 километре автодороги «Болотное-Новобибеево» 42-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавший в сторону города Болотного, совершил наезд на 46-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении по проезжей части дороги. В результате дорожной аварии пешеход с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где через несколько часов скончалась.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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