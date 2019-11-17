Задержанные Россией корабли ВМС Украины передают около Одессы

Согласно планам, их передадут до саммита в «нормандском формате», проведение которого намечено на девятое декабря.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. С таким заявлением, как сообщает «Новое время», выступил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Ранее одесское издание «Думская» распространило информацию, что Киев отправил » за задержанными судами буксиры «Титан» и «Гайдамака» и поисково-спасательный корабль «Сапфир». Передача произойдет в море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Россия готова вернуть малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Согласно планам, их передадут до саммита в «нормандском формате», проведение которого намечено на девятое декабря.



Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. В Москве действия Киева назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Источник: РИА Новости