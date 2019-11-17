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Задержанные Россией корабли ВМС Украины передают около Одессы

11:13 17.11.2019 Фото: https://nv.ua
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Согласно планам, их передадут до саммита в «нормандском формате», проведение которого намечено на девятое декабря.

Задержанные Россией корабли ВМС Украины передают около Одессы
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. С таким заявлением, как сообщает «Новое время», выступил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее одесское издание «Думская» распространило информацию, что Киев отправил » за задержанными судами буксиры «Титан» и «Гайдамака» и поисково-спасательный корабль «Сапфир». Передача произойдет в море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Россия готова вернуть малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Согласно планам, их передадут до саммита в «нормандском формате», проведение которого намечено на девятое декабря.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. В Москве действия Киева назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Как пройдет встреча 9 декабря?

Гость, 17 ноября 2019 11:52
"5 ноября член Совета Федерации Сергей Цеков огласил условие для возвращения украинских кораблей. По его словам, Киев должен признать собственную провокацию и нарушение международных норм." (С) - ???

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