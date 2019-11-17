Погиб водитель спорткара Mazda в жутком столкновении с большегрузом MAN на трассе Р-256 на повороте в Агролес в Бердске

Трагедия произошла на месте светофора. На месте работают спасатели, скорая помощь, полиция, пожарные. Пассажирка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Автомобиль Мазда искорежен

17 ноября около 12.30 на 9 км трассы Р-256 в Бердске столкнулись Mazda RX-8 и грузовик MAN, сообщают очевидцы редакцию «Курьер.Среда.Бердск». Гоночная машина выезжала со второстепенной полосы на дорогу в сторону Искитима и напротив ТЦ «Колорлон» ее занесло под встречный грузовик. Водителя гоночного спорткара 1991 года рождения зажало в салоне. Он скончался моментально после удара.

Пассажирка находится в реанимации ЦГБ Бердска в тяжелом состоянии.

Автомобиль видели многие берчдане на улицах города, привлекал внимание своим необычным видом.

На месте работают спасатели, скорая помощь, полиция, пожарные.

Столкновение произошло на повороте в Агролес, на месте недавно уставленного светофора.

Фото ЧП выложили очевидцы в группе Автобердск.

Видео ДТП прислали очевидцы в редакцию Курьре.Среда.Бердск