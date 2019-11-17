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Погиб водитель спорткара Mazda в жутком столкновении с большегрузом MAN на трассе Р-256 на повороте в Агролес в Бердске

12:53 17.11.2019 Фото: vk.com/autoberdsk
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Трагедия произошла на месте светофора. На месте работают спасатели, скорая помощь, полиция, пожарные. Пассажирка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Погиб водитель спорткара Mazda в жутком столкновении с большегрузом MAN на трассе Р 256 на повороте в Агролес в Бердске
Автомобиль Мазда искорежен

17 ноября около 12.30 на 9 км трассы Р-256 в Бердске столкнулись Mazda RX-8 и грузовик MAN, сообщают очевидцы  редакцию «Курьер.Среда.Бердск».  Гоночная машина выезжала со второстепенной полосы на дорогу в сторону Искитима и напротив ТЦ «Колорлон» ее занесло под встречный грузовик. Водителя гоночного спорткара 1991 года рождения  зажало в салоне. Он скончался моментально после удара.

Пассажирка находится в реанимации ЦГБ Бердска в тяжелом состоянии.

Автомобиль видели многие берчдане на улицах города, привлекал внимание своим необычным видом.

На месте работают спасатели, скорая помощь, полиция, пожарные.

Столкновение произошло на повороте в Агролес, на месте недавно уставленного светофора.
Фото ЧП выложили очевидцы в группе Автобердск.

Погиб водитель спорткара Mazda в жутком столкновении с большегрузом MAN на трассе Р 256 на повороте в Агролес в Бердске
Погиб водитель спорткара Mazda в жутком столкновении с большегрузом MAN на трассе Р 256 на повороте в Агролес в Бердске
Погиб водитель спорткара Mazda в жутком столкновении с большегрузом MAN на трассе Р 256 на повороте в Агролес в Бердске

Погиб водитель спорткара Mazda в жутком столкновении с большегрузом MAN на трассе Р 256 на повороте в Агролес в Бердске

Погиб водитель спорткара Mazda в жутком столкновении с большегрузом MAN на трассе Р 256 на повороте в Агролес в Бердске

Видео ДТП прислали очевидцы в редакцию Курьре.Среда.Бердск

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 17 ноября 2019 13:34
Любитель погонять-финал очевиден.
Валера, 17 ноября 2019 14:35
Несоблюдение скоростного режима в плохую погоду, грубые нарушения,излишняя самоувереность и как итог печальный результат.а ведь мог и с внуками няньчится.
аноним, 17 ноября 2019 15:19
Дорога не прощает ничего и никому из нас.
Аноним, 17 ноября 2019 16:13
Отсутствие номерных знаков еще раз доказывает что гонщик любил поддать газку и не попасть на фотофиксацию камер.
Zima, 17 ноября 2019 16:31
это всегда печально....

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Погиб водитель спорткара Mazda в жутком столкновении с большегрузом MAN на трассе Р-256 на повороте в Агролес в Бердске
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