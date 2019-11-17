Разбойника из Мошково задержали полицейские Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Разбойника из Мошково задержали полицейские Бердска

4:16:0311/17/2019
0

<div></div>

Угрожая ножом, мужчина забрал у собутыльника 5 тысяч рублей, а после этого скрылся, сообщают в полиции региона сегодня, 17 ноября.

Преступление, по сообщению правооохранителей, произошло накануне. В отдел МВД по Бердску поступила информация о разбойном нападении, совершенном в доме по улице Маяковского. Как выяснили прибывшие на место преступления полицейские, ночью в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина, угрожая ножом, забрал у потерпевшего 5 тысяч рублей, после чего скрылся.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель поселка Мошково.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК «Разбой».

В свои 29 лет злоумышленник из Мошково, покусившийся на пять тысяч рублей собутыльника, уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На его счету грабеж, незаконный оборот наркотиков и кража. Причём, как следует из сообщения пресс-службы полиции региона, из последнего места лишения свободы он освободился в марте текущего года.

— В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование, — уточняют в МВД России по Новосибирской области.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лунный календарь посадки цветов в 2021 году: Когда сажать - на растущую или убывающую?
    12:50:07 2/24/2021
    Лунный календарь посадки цветов в 2021 году: Когда сажать - на растущую или убывающую?
    БердскНазван самый криминальный город в мире. На каком месте в рейтинге преступности Москва?
    12:42:10 2/24/2021
    Назван самый криминальный город в мире. На каком месте в рейтинге преступности Москва?
    Страшный пожар: охватило огнем ТЦ "Ткацкий" в Горно-Алтайске. Смотрите видео
    12:02:25 2/24/2021
    Страшный пожар: охватило огнем ТЦ "Ткацкий" в Горно-Алтайске. Смотрите видео
    БердскНарежут ли избирательные округа на сессии депутаты 25 февраля 2021. Какие еще решения примут народные избранники, рассказываем
    11:51:33 2/24/2021
    Нарежут ли избирательные округа на сессии депутаты 25 февраля 2021. Какие еще решения примут народные избранники, рассказываем
    "Мощный результат": оценили вакцину от коронавируса "Спутник V" в Японии
    11:50:05 2/24/2021
    "Мощный результат": оценили вакцину от коронавируса "Спутник V" в Японии
    БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
    11:23:16 2/24/2021
    Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
    Ледяной капкан: Более 400 человек застряли в снежном плену в Челябинской области
    11:22:12 2/24/2021
    Ледяной капкан: Более 400 человек застряли в снежном плену в Челябинской области
    Бердск"Мы тоже люди и хотим спать, а не слушать грохот соседей до поздней ночи": Не стучат по батареям и не травят соседей сверху, заявили соседи дома по ул. Лунной в Бердске
    11:21:41 2/24/2021
    "Мы тоже люди и хотим спать, а не слушать грохот соседей до поздней ночи": Не стучат по батареям и не травят соседей сверху, заявили соседи дома по ул. Лунной в Бердске
    Какой сегодня церковный праздник: Православный календарь на март 2021 года
    11:20:34 2/24/2021
    Какой сегодня церковный праздник: Православный календарь на март 2021 года
    Срочно госпитализировали после ДТП легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Смотрите видео с места аварии
    10:34:09 2/24/2021
    Срочно госпитализировали после ДТП легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Смотрите видео с места аварии