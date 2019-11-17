Разбойника из Мошково задержали полицейские Бердска

Угрожая ножом, мужчина забрал у собутыльника 5 тысяч рублей, а после этого скрылся, сообщают в полиции региона сегодня, 17 ноября.
Угрожая ножом, мужчина забрал у собутыльника 5 тысяч рублей, а после этого скрылся, сообщают в полиции региона сегодня, 17 ноября.
Преступление, по сообщению правооохранителей, произошло накануне. В отдел МВД по Бердску поступила информация о разбойном нападении, совершенном в доме по улице Маяковского. Как выяснили прибывшие на место преступления полицейские, ночью в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина, угрожая ножом, забрал у потерпевшего 5 тысяч рублей, после чего скрылся.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель поселка Мошково.
Теперь против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК «Разбой».
В свои 29 лет злоумышленник из Мошково, покусившийся на пять тысяч рублей собутыльника, уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На его счету грабеж, незаконный оборот наркотиков и кража. Причём, как следует из сообщения пресс-службы полиции региона, из последнего места лишения свободы он освободился в марте текущего года.
— В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование, — уточняют в МВД России по Новосибирской области.