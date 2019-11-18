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В два раза подорожали поездки в такси из-за морозов в Новосибирской области

09:15 18.11.2019 Фото: pixabay
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Сибиряки массово публикуют в соцсетях скриншоты с ценниками на поездку в такси. Практически на каждом – стоимость вдвое выше привычной, а иногда и ещё дороже.

В два раза подорожали поездки в такси из за морозов в Новосибирской области
Мороз повлиял на цену такси

С приходом в Новосибирскую область по-настоящему зимних температур жители областного центра массово публикуют в соцсетях скриншоты с ценниками на поездку в такси. Практически на каждом – стоимость двое выше привычной, а иногда и ещё дороже.

Как отметили некоторые участники обсуждений, неизменно возникающих после появления подобных скриншотов, порой «доходит до маразма» — пятиминутная поездка может обойтись в 400 рублей.

В службах заказа такси резкий скачок цен на поездки объясняют повышающим коэффициентом. По данным перевозчиков, в мороз значительно увеличивается количество желающих воспользоваться услугами такси вместо общественного транспорта. Таким образом, спрос начинает превышать предложение.

Новосибирцы, которым посчастливилось жить и работать неподалёку от станций метрополитена, пишут в социальных сетях, что они предпочтут поездку в переполненной, но тёплой подземке перспективе раскошелиться на двойной или тройной тариф у таксистов.

Источник: nsktv

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От редакции

Ездите на такси?

Аноним, 18 ноября 2019 09:58
Причём тут морозы? У нас просто рвачество в почёте!рвач-это тот, кто-то стремящийся всякими недобросовестными способами извлечь из своей работы, как можно больше личных выгод.Пример, те же псевдо распродажи, которых нет!Те же цены на товары, взятые с потолка, где товар стоит ровно столько, чтобы после его покупки, при зарплате в 20тыщ в месяц, у человека больше ни копейки не осталось!
Владислав, 18 ноября 2019 10:18
А что потребителям не нравится в этой ситуации?
Фиксированные цены выбитые штампом на товарах вместе со злым кровавым гулагом, остались в СССР.
Рыночек решает, "капитализм, счастье".
Аноним, 18 ноября 2019 11:05
"Фиксированные цены выбитые штампом на товарах вместе со злым кровавым гулагом, остались в СССР.Рыночек решает, "капитализм, счастье"."

Когда чего-то не понимаешь, то лучше промолчи, за умного сойдёшь! Например в гниющем капиталистическом пендостане или гейропе, максимальная узаконенная наценка-накрутка на продаваемый товар, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 7%! ОХРЕНЕТЬ ДА? У нас в стране меньше 50% накрутки даже не рассматривают! Смысл за жалкие 50% спекуляции заморачиваться? У нас если крутят то на 200%-10000%! Потому у нас так немерено миллиардеров на спекуляции! Пример из США, через посредника, можно заказать Настоящие пиндоские джинсы, а не китайское гумно, так вот за джинсы c учётом пересылки через пол мира и услуг посредника, получается в четыре раза дешевле, чем у барыги перекупа в Новосибе, так и живём!

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