В два раза подорожали поездки в такси из-за морозов в Новосибирской области

С приходом в Новосибирскую область по-настоящему зимних температур жители областного центра массово публикуют в соцсетях скриншоты с ценниками на поездку в такси. Практически на каждом – стоимость двое выше привычной, а иногда и ещё дороже.
Как отметили некоторые участники обсуждений, неизменно возникающих после появления подобных скриншотов, порой «доходит до маразма» — пятиминутная поездка может обойтись в 400 рублей.
В службах заказа такси резкий скачок цен на поездки объясняют повышающим коэффициентом. По данным перевозчиков, в мороз значительно увеличивается количество желающих воспользоваться услугами такси вместо общественного транспорта. Таким образом, спрос начинает превышать предложение.
Новосибирцы, которым посчастливилось жить и работать неподалёку от станций метрополитена, пишут в социальных сетях, что они предпочтут поездку в переполненной, но тёплой подземке перспективе раскошелиться на двойной или тройной тариф у таксистов.
Источник: nsktv
Фиксированные цены выбитые штампом на товарах вместе со злым кровавым гулагом, остались в СССР.
Рыночек решает, "капитализм, счастье".
Когда чего-то не понимаешь, то лучше промолчи, за умного сойдёшь! Например в гниющем капиталистическом пендостане или гейропе, максимальная узаконенная наценка-накрутка на продаваемый товар, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 7%! ОХРЕНЕТЬ ДА? У нас в стране меньше 50% накрутки даже не рассматривают! Смысл за жалкие 50% спекуляции заморачиваться? У нас если крутят то на 200%-10000%! Потому у нас так немерено миллиардеров на спекуляции! Пример из США, через посредника, можно заказать Настоящие пиндоские джинсы, а не китайское гумно, так вот за джинсы c учётом пересылки через пол мира и услуг посредника, получается в четыре раза дешевле, чем у барыги перекупа в Новосибе, так и живём!