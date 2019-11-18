В два раза подорожали поездки в такси из-за морозов в Новосибирской области

Сибиряки массово публикуют в соцсетях скриншоты с ценниками на поездку в такси. Практически на каждом – стоимость вдвое выше привычной, а иногда и ещё дороже.

Мороз повлиял на цену такси

С приходом в Новосибирскую область по-настоящему зимних температур жители областного центра массово публикуют в соцсетях скриншоты с ценниками на поездку в такси. Практически на каждом – стоимость двое выше привычной, а иногда и ещё дороже.

Как отметили некоторые участники обсуждений, неизменно возникающих после появления подобных скриншотов, порой «доходит до маразма» — пятиминутная поездка может обойтись в 400 рублей.

В службах заказа такси резкий скачок цен на поездки объясняют повышающим коэффициентом. По данным перевозчиков, в мороз значительно увеличивается количество желающих воспользоваться услугами такси вместо общественного транспорта. Таким образом, спрос начинает превышать предложение.

Новосибирцы, которым посчастливилось жить и работать неподалёку от станций метрополитена, пишут в социальных сетях, что они предпочтут поездку в переполненной, но тёплой подземке перспективе раскошелиться на двойной или тройной тариф у таксистов.

Источник: nsktv