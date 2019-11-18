На видео попал дождь из 287 тыс. рублей из-под пальто старушки в Уфе

Сердобольные граждане заметили на остановке потерянную старушку и вызвали скорую медицинскую помощь. Пожилая женщина выглядела чисто и ухоженно, поддерживала интеллектуальную беседу, но обстоятельства случившегося с ней рассказать не могла.

Медики пересчитали деньги и все вернули старушке

Пенсионерку, потерявшую ориентацию в пространстве с «золотым запасом России» под пальтишком, нашли на остановке в Уфе. О необычном случае журналисту UFA1.RU рассказал собственный источник.

Накануне, 16 ноября, сердобольные граждане заметили возле одной из остановок потерянную старушку и вызвали скорую медицинскую помощь. Пожилая женщина выглядела чисто и ухоженно, поддерживала интеллектуальную беседу, но обстоятельства случившегося с ней рассказать не могла.

Пенсионерку привезли в городскую больницу № 8. Пока медики думали, как отыскать родных пенсионерки, та встала и решила пройтись. Тут и началось самое интересное: у бабушки откуда-то из-под полы пальто стали сыпаться денежные купюры.

— Смотрим, а из нее тысячные, пятитысячные купюры сыплются, — рассказал UFA1.RU источник. — Отовсюду — из карманов, даже из воротника

Как оказалось, 87-летняя бабушка проживала с внуком на улице Невского. Когда родственник вышел на пять минут за хлебом, старушка тоже отправилась на прогулку, прихватив с собой всю наличность из дома. Деньги она распихала, куда могла, но основная часть банкнот уместилась в тканом мешочке, закрепленном на поясе.

— Врачи попросили ее показать все деньги, которые у нее были, их тут же сосчитали, упаковали. Вместе с сопроводительным листком и деньгами бабушку на больничной машине отправили домой, — рассказал источник.

И старушку, и деньги благополучно вернули домой. Всего медики насчитали у уфимской пенсионерки 287 тысяч рублей.

Источник: Уфа1.ру