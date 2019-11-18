18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

На видео попал дождь из 287 тыс. рублей из-под пальто старушки в Уфе

09:30 18.11.2019 Фото: стоп-кадр с видео
0

Сердобольные граждане заметили на остановке потерянную старушку и вызвали скорую медицинскую помощь. Пожилая женщина выглядела чисто и ухоженно, поддерживала интеллектуальную беседу, но обстоятельства случившегося с ней рассказать не могла.

На видео попал дождь из 287 тыс. рублей из под пальто старушки в Уфе
Медики пересчитали деньги и все вернули старушке

Пенсионерку, потерявшую ориентацию в пространстве с «золотым запасом России» под пальтишком, нашли на остановке в Уфе. О необычном случае журналисту UFA1.RU рассказал собственный источник.

Накануне, 16 ноября, сердобольные граждане заметили возле одной из остановок потерянную старушку и вызвали скорую медицинскую помощь. Пожилая женщина выглядела чисто и ухоженно, поддерживала интеллектуальную беседу, но обстоятельства случившегося с ней рассказать не могла.

Пенсионерку привезли в городскую больницу № 8. Пока медики думали, как отыскать родных пенсионерки, та встала и решила пройтись. Тут и началось самое интересное: у бабушки откуда-то из-под полы пальто стали сыпаться денежные купюры.

— Смотрим, а из нее тысячные, пятитысячные купюры сыплются, — рассказал UFA1.RU источник. — Отовсюду — из карманов, даже из воротника

Как оказалось, 87-летняя бабушка проживала с внуком на улице Невского. Когда родственник вышел на пять минут за хлебом, старушка тоже отправилась на прогулку, прихватив с собой всю наличность из дома. Деньги она распихала, куда могла, но основная часть банкнот уместилась в тканом мешочке, закрепленном на поясе.

— Врачи попросили ее показать все деньги, которые у нее были, их тут же сосчитали, упаковали. Вместе с сопроводительным листком и деньгами бабушку на больничной машине отправили домой, — рассказал источник.

И старушку, и деньги благополучно вернули домой. Всего медики насчитали у уфимской пенсионерки 287 тысяч рублей.

Источник: Уфа1.ру

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Могли украсть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОтключили горячую воду почти на двое суток в 7 многоэтажках и детсаду Бердска
11:31 18-11-2019
Отключили горячую воду почти на двое суток в 7 многоэтажках и детсаду Бердска
Арестовали гендиректора ЧОПа после стрельбы по одногруппникам студентом в колледже Благовещенска
11:30 18-11-2019
Арестовали гендиректора ЧОПа после стрельбы по одногруппникам студентом в колледже Благовещенска
БердскОпасный лед: После 20-градусных морозов проваливается лед на Обском море в Бердске
11:15 18-11-2019
Опасный лед: После 20-градусных морозов проваливается лед на Обском море в Бердске
Сократить время продажи пива и водки предложили в России
11:00 18-11-2019
Сократить время продажи пива и водки предложили в России
Арестован пьяный водитель большегруза Howo Shacman, по чьей вине погибли 7 человек в Забайкалье
10:45 18-11-2019
Арестован пьяный водитель большегруза Howo Shacman, по чьей вине погибли 7 человек в Забайкалье
Кто хочет встретиться с молодым писателем Вячеславом Ставецким в Бердске?
10:43 18-11-2019
Кто хочет встретиться с молодым писателем Вячеславом Ставецким в Бердске?
Тащат миллиардами: 42 уголовных дела возбуждены за хищения со стройки космодрома "Восточный" 3
10:30 18-11-2019
Тащат миллиардами: 42 уголовных дела возбуждены за хищения со стройки космодрома
Килограммом яблок не отделалась от двух сыновей алиментщица в Новосибирске
10:15 18-11-2019
Килограммом яблок не отделалась от двух сыновей алиментщица в Новосибирске
БердскПутешественник Анатолий Кулик: Управлять катамараном не сложнее, чем унитазом 2
10:00 18-11-2019
Путешественник Анатолий Кулик: Управлять катамараном не сложнее, чем унитазом
Учительница забеременела от одинадцатиклассника в Новосибирской школе
09:54 18-11-2019
Учительница забеременела от одинадцатиклассника в Новосибирской школе